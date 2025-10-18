Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal BWF World Junior Championships 2025: Pulangkan Wakil China, Zaki Ubaidillah Lolos ke Final!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |15:24 WIB
Hasil Semifinal BWF World Junior Championships 2025: Pulangkan Wakil China, Zaki Ubaidillah Lolos ke Final!
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
A
A
A

GUWAHATI – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, berhasil melaju ke final BWF World Junior Championships 2025. Kepastian ini diraih setelah Zaki mengalahkan wakil China, Li Zhi Hang, melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor 14-16, 16-14, dan 15-12.

Laga semifinal itu berlangsung di National Centre of Excellence, Guwahati, India, Sabtu (18/10/2025) sore WIB. Zaki membutuhkan waktu 1 jam untuk bisa memenangkan pertarungan rubber game tersebut.

1. Pertarungan Ketat di Dua Gim Awal

Moh. Zaki Ubaidillah bermain agresif melawan Li Zhi Hang sejak gim pertama dimulai. Hal itu membuat keduanya bermain cukup ketat dan saling kejar angka.

Sempat memimpin 11-7, Zaki harus menghadapi perlawanan keras dari Li Zhi Hang yang berusaha begitu keras untuk mengejar ketertinggalan.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, Li Zhi Hang berhasil meraih hasil manis di gim pembuka dengan merebut kemenangan tipis 16-14.

Memasuki gim kedua, Zaki mencoba bangkit. Akan tetapi, dia kembali mendapatkan perlawanan berat dari Li Zhi Hang.

Sempat tertinggal sementara waktu 5-6 dari Li Zhi Hang, Zaki terus berusaha mengejar demi membalas kekalahan di gim pertama.

 

1 2
