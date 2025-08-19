Marc Marquez Dituduh Sengaja Abaikan Valentino Rossi di MotoGP Austria 2025: Sumpah Saya Enggak Lihat!

SPIELBERG – Marc Marquez dan Valentino Rossi mencuri perhatian di MotoGP Austria 2025 terutama jelang Sprint Race. Sebab, keduanya berpapasan di pit tapi tidak saling sapa.

Momen itu terjadi di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu 16 Agustus 2025 malam WIB. Marquez, yang mengenakan kacamata hitam, tampak fokus berjalan menuju grid dari garasi tim Ducati Lenovo.

Marc Marquez dan Valentino Rossi papasan di MotoGP Austria 2025 (Foto: X/@MotoGP)

Di saat bersamaan, Rossi melintas. The Doctor hendak kembali ke area tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team usai bercengkerama di grid dengan pembalap dan sejumlah tokoh penting.

1. Tidak Melihat

Tentu saja momen tersebut langsung jadi bahan gorengan di mana-mana. Apalagi, Rossi tampak terkekeh-kekeh usai tak sengaja berpapasan dengan Marquez.

Ditanya usai pekan balapan MotoGP Austria 2025, Marquez mengaku tidak melihat kehadiran Rossi. Ia berani bersumpah bukan bermaksud sengaja mengalihkan pandangan.

“Sumpah saya enggak lihat (Rossi)! Saya fokus pada diri sendiri dan sedang menatap ke bawah saat berjalan,” kata Marquez, mengutip dari GPOne, Selasa (19/8/2025).