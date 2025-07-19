Hasil Kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2025 Tempatkan Marc Marquez di Posisi Teratas?

HASIL Kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2025 menempatkan Marc Marquez di posisi teratas? Sesuai jadwal, Kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2025 akan digelar di Sirkuit Brno pada Sabtu (19/7/2025) pukul 16.15 WIB.

Jika mengacu kepada dua latihan bebas MotoGP Republik Ceko 2025 yang dihelat Jumat 18 Juli 2025, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berpotensi menguasai kualifikasi hari ini. Dalam dua sesi latihan bebas yang dijalani, rider 32 tahun ini selalu menjadi yang tercepat!

Marc Marquez berpeluang dominasi MotoGP Republik Ceko 2025

Pesaing Marc Marquez di dua latihan bebas itu juga berbeda-beda. Fakta ini menunjukan tidak ada pembalap yang benar-benar kuat untuk menantang juara dunia enam kali kelas MotoGP ini.

Di latihan bebas 1, Marc Marquez diikuti Jack Miller (Pramac Racing) dan dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Sementara di latihan bebas, The Baby Alien dibuntuti Johann Zarco (LCR Honda) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).

1. Bikin Minder Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia yang berstatus juara MotoGP 2022 dan 2023, sampai dibuat minder oleh Marc Marquez. Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- hanya memburu finis kedua di MotoGP Republik Ceko 2025.

“Jika kami memulai dengan baik, dengan banyak putaran di sesi latihan, kami bisa berjuang. Langkah pertama adalah memperebutkan posisi kedua, lalu kita lihat apakah kami juga bisa berjuang untuk kemenangan,” kata Francesco Bagnaia, Okezone mengutip dari Motosan, Sabtu (19/7/2025).