MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Juara Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |07:27 WIB
Marc Marquez siap juara MotoGP Republik Ceko 2025. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
JADWAL MotoGP hari ini sudah dirilis. Sesuai jadwal hari ini Sabtu (19/7/2025), digelar sesi latihan bebas 2, kualifikasi dan sprint race MotoGP Republik Ceko 2025. Apakah pembalap Tim Ducati Lenovo Marc Marquez kembali berjaya di Sirkuit Brno?

Setelah vakum sejak 2020, Republik Ceko tepatnya Sirkuit Brno kembali dipercaya menjadi tuan rumah MotoGP. Ditambah lagi aspal sirkuit baru diperbaiki, para rider akan menemui lintasan yang benar-benar baru.

1. Marc Marquez Paling Menonjol

Marc Marquez dijagokan menang di MotoGP Republik Ceko 2025. (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez dijagokan menang di MotoGP Republik Ceko 2025. (Foto: X/@ducaticorse)

Dari dua hasil latihan bebas yang telah dijalani di MotoGP Republik Ceko 2025, Marc Marquez tanpa perlawanan. Di dua latihan tersebut, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- keluar sebagai yang tercepat!

Tak ada satu pun pembalap yang konsisten menyaingi kehebatan Marc Marquez. Di latihan bebas 1, Marc Marquez diikuti Jack Miller (Pramac Racing) dan dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Sementara di latihan bebas, The Baby Alien dibuntuti Johann Zarco (LCR Honda) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha). Melihat data di atas, sulit bagi pembalap mana pun untuk menjegal Marc Marquez di Sirkuit Brno.

2. Pernah Menang di Sirkuit Brno

Marc Marquez tercatat sebagai rider aktif yang paling sering menang di Sirkuit Brno. Rider asal Spanyol ini empat kali menang di Sirkuit Brno. Setelah menang di kelas Moto2 pada 2012, Marc Marquez juara di MotoGP Republik Ceko 2013, 2017 dan 2019.

 

