Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sulit Dibendung, Francesco Bagnaia Cuma Bidik Posisi 2 di MotoGP Republik Ceko 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |02:05 WIB
Marc Marquez Sulit Dibendung, Francesco Bagnaia Cuma Bidik Posisi 2 di MotoGP Republik Ceko 2025
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia cuma bidik posisi kedua di MotoGP Republik Ceko 2025. Apakah dia menyadari bahwa membendung sang rekan setim, Marc Marquez, sulit untuk dilakukan?

Bagnaia musim ini memang tertatih-tatih. Pembalap Ducati Lenovo itu bahkan baru sekali meraih kemenangan, yakni di MotoGP Amerika Serikat 2025.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Francesco Bagnaia Cuma Bidik Posisi 2

Bagnaia memberi jawaban mengejutkan kala ditanya targetnya di MotoGP Republik Ceko 2025. Untuk sesi latihan bebas, dia mengaku akan berusaha mendapatkan tempat kedua.

Jika hasil ini dapat diraih, Bagnaia optimistis bisa bersaing di sesi-sesi penting lainnya. Di antaranya, ada kualifikasi, sprint race, dan juga balapan utama.

"Saya akan memberikan segalanya, seperti biasa, dan saya pikir kerja keras yang telah kami lakukan di beberapa Grand Prix terakhir dapat memberi saya potensi ekstra,” ujar Bagnaia, dikutip dari Motosan, Sabtu (19/7/2025).

“Jika kami memulai dengan baik, dengan banyak putaran di sesi latihan, kami bisa berjuang. Langkah pertama adalah memperebutkan posisi kedua, lalu kita lihat apakah kami juga bisa berjuang untuk kemenangan,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177830/pedro_acosta_jadi_satu_satunya_rider_spanyol_di_motogp_2025_yang_belum_pernah_menang-MI51_large.jpg
Pedro Acosta Jadi Satu-satunya Rider Spanyol di MotoGP 2025 yang Belum Pernah Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177815/pedro_acosta_lagi_lagi_harus_gigit_jari_usai_raul_fernandez_jadi_pemenang_di_motogp_australia_2025-e51L_large.jpg
Pedro Acosta Dilangkahi 2 Kompatriotnya Usai Raul Fernandez Menangi MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177771/raul_fernandez-2dhw_large.jpg
Reaksi Raul Fernandez Cetak Sejarah Menang Pertama Kali di MotoGP: Saya Menangis di Balik Helm!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177756/para_pembalap_motogp-7mty_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Digeser Marco Bezzecchi dari 3 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177750/raul_fernandez-saxB_large.jpg
Hasil Race MotoGP Australia 2025: Kejutan! Raul Fernandez Menang Perdana, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177745/marco_bezzecchi-NDFv_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Race MotoGP Australia 2025: Kejutan Hadir saat Marc Marquez Absen?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement