Marc Marquez Sulit Dibendung, Francesco Bagnaia Cuma Bidik Posisi 2 di MotoGP Republik Ceko 2025

FRANCESCO Bagnaia cuma bidik posisi kedua di MotoGP Republik Ceko 2025. Apakah dia menyadari bahwa membendung sang rekan setim, Marc Marquez, sulit untuk dilakukan?

Bagnaia musim ini memang tertatih-tatih. Pembalap Ducati Lenovo itu bahkan baru sekali meraih kemenangan, yakni di MotoGP Amerika Serikat 2025.

1. Francesco Bagnaia Cuma Bidik Posisi 2

Bagnaia memberi jawaban mengejutkan kala ditanya targetnya di MotoGP Republik Ceko 2025. Untuk sesi latihan bebas, dia mengaku akan berusaha mendapatkan tempat kedua.

Jika hasil ini dapat diraih, Bagnaia optimistis bisa bersaing di sesi-sesi penting lainnya. Di antaranya, ada kualifikasi, sprint race, dan juga balapan utama.

"Saya akan memberikan segalanya, seperti biasa, dan saya pikir kerja keras yang telah kami lakukan di beberapa Grand Prix terakhir dapat memberi saya potensi ekstra,” ujar Bagnaia, dikutip dari Motosan, Sabtu (19/7/2025).

“Jika kami memulai dengan baik, dengan banyak putaran di sesi latihan, kami bisa berjuang. Langkah pertama adalah memperebutkan posisi kedua, lalu kita lihat apakah kami juga bisa berjuang untuk kemenangan,” lanjutnya.