HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai Sprint Race MotoGP Jerman 2025: Marc Marquez Tak Tersentuh di Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |22:24 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai Sprint Race MotoGP Jerman 2025: Marc Marquez Tak Tersentuh di Puncak!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
KLASEMEN sementara MotoGP 2025 usai sprint race MotoGP Jerman 2025. Marc Marquez kini makin tak tersentuh di puncak klasemen.

Marquez memang sukses tambah pundi-pundi poinnya di klasemen. Sebab, pembalap Ducati Lenovo itu baru saja menang di sprint race MotoGP Jerman 2025.

Marc Marquez

1. Marc Marquez Menang

Marquez tampil begitu ciamik di sprint race MotoGP Jerman 2025 yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring pada Sabtu (12/7/2025) malam WIB. Dia start dari pole position usai jadi tercepat di sesi kualifikasi.

Marquez pun membuka sprint race dengan apik hingga langsung memimpin balapan. Tetapi, kondisi ini tak bertahan lama karena pembalap berjuluk The Baby Alien itu melebar hingga mundur ke urutan lima.

Tetapi perlahan tapi pasti, Marquez melesat ke depan. Di lap terakhir, secara dramatis, Marc Marquez pun bisa melewati Marco Bezzecchi yang terus memimpin sejak Marquez tercecer ke belakang.

Alhasil, Marquez akhirnya memenangkan balapan 15 lap itu. Di podium, Marquez ditemani Marco Bezzecchi dan juga Fabio Quartararo.

 

