Link Live Streaming MotoGP Jerman 2025 Malam Ini: Marc Marc Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!

LINK live streaming MotoGP Jerman 2025 malam ini. Akankah Marc Marquez kembali meraih kemenangan?

Sprint race MotoGP Jerman 2025 akan digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Sabtu (12/7/2025) pukul 20.00 WIB. Marquez punya keuntungan besar dalam melakoni sesi sprint race ini karena bakal start dari pole position.

1. Sprint Race MotoGP Jerman 2025

Para pembalap MotoGP sudah merampungkan aksinya dalam sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Pada sesi kualifikasi, Marquez pun tampil gacor hingga segel pole position.

Marquez dibuntuti Johann Zarco di posisi kedua dan Franco Morbidelli di urutan ketiga. Sayangnya, nasib sial dialami oleh rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang hanya mengisi urutan ke-11 di kualifikasi.

Kini, para pembalap pun bersiap lakoni sprint race MotoGP Jerman 2025. Balapan ini akan berlangsung sebanyak 15 lap.