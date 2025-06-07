Hasil Final HDCI 9 Ball Open 2025: Kalahkan Wakil Filipina, Pebiliar Indonesia Hendrik Seran Juara!

SURABAYA - Pebiliar asal Indonesia, Hendrik Seran berhasil merebut gelar juara Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) 9 Ball Open 2025. Hendrik menjuarai turnamen biliar itu usai menang atas wakil Filipina, Aivhan Maluto.

Partai final HDCI 9 Ball Open dihelat di Galaxy Pool & Karaoke, Surabaya, Sabtu (7/6/2025). Pada partai puncak, Hendrik tampil meyakinkan atas Aivhan Maluto.

Hendrik yang merupakan pemain dari klub RK 87 tampil menyengat di partai final. Dia sukses mengalahkan Maluto dengan skor akhir 7-3.

HDCI 9 Ball Open sudah berlangsung sejak Minggu (1/6) lalu. Event yang diikuti oleh kurang lebih 200 peserta tersebut diadakan dalam rangka ulang tahun HDCI ke-35.

Hendrik Seran

Hadiah yang diperebutkan para peserta sangat fantastis. Hendrik yang keluar sebagai juara mendapatkan trofi dan uang senilai Rp100 juta.