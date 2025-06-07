Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final HDCI 9 Ball Open 2025: Kalahkan Wakil Filipina, Pebiliar Indonesia Hendrik Seran Juara!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |23:32 WIB
Hasil Final HDCI 9 Ball Open 2025: Kalahkan Wakil Filipina, Pebiliar Indonesia Hendrik Seran Juara!
Pebiliar Indonesia, Hendrik Seran. (Foto: Instagram/majestixpooltable)
A
A
A

SURABAYA - Pebiliar asal Indonesia, Hendrik Seran berhasil merebut gelar juara Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) 9 Ball Open 2025. Hendrik menjuarai turnamen biliar itu usai menang atas wakil Filipina, Aivhan Maluto.

Partai final HDCI 9 Ball Open dihelat di Galaxy Pool & Karaoke, Surabaya, Sabtu (7/6/2025). Pada partai puncak, Hendrik tampil meyakinkan atas Aivhan Maluto.

Hendrik yang merupakan pemain dari klub RK 87 tampil menyengat di partai final. Dia sukses mengalahkan Maluto dengan skor akhir 7-3.

HDCI 9 Ball Open sudah berlangsung sejak Minggu (1/6) lalu. Event yang diikuti oleh kurang lebih 200 peserta tersebut diadakan dalam rangka ulang tahun HDCI ke-35.

Hendrik Seran
Hendrik Seran

Hadiah yang diperebutkan para peserta sangat fantastis. Hendrik yang keluar sebagai juara  mendapatkan trofi dan uang senilai Rp100 juta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement