HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Emilia Romagna 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |11:19 WIB
Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Emilia Romagna 2025 di Vision+ akhir pekan ini (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Formula 1 kembali ke sirkuit legendaris Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Dalam seri 2025 Emilia-Romagna Grand Prix, para pembalap top dunia akan beraksi dalam adu kecepatan, strategi, dan ketahanan di salah satu trek paling menantang. Nonton seluruh rangkaian balapannya di VISION+ dengan klik di sini

Dukung jagoan kamu seperti Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, dan Lando Norris saat mereka menaklukkan tikungan-tikungan menantang dan trek cepat khas Imola yang dikenal sebagai ujian sejati bagi para pembalap. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Emilia-Romagna Grand Prix 2025:

Start balapan F1 GP Miami 2025 (Foto: X/@F1)
Jumat, 16 Mei 2025

● 18:25 WIB – Practice 1

● 21:55 WIB – Practice 2

Sabtu, 17 Mei 2025

● 08:30 WIB – The F1 Show (DELAY)

● 17:25 WIB – Practice 3

● 20:10 WIB – Qualifying Pre Show

● 20:55 WIB – Qualifying

● 22:00 WIB – Qualifying Post Show

Minggu, 18 Mei 2025

● 18:30 WIB – Grand Prix Sunday

● 19:55 WIB – Main Race

● 22:00 WIB – Chequered Flag

Dukung jagoan kamu dan jangan lewatkan detik-detik paling intens di musim Formula 1 hanya di beIN Sports VISION+. Berlangganan sekarang di VISION+ dan dapatkan akses eksklusif ke Formula 1, MotoGP, Liga Champions, BWF, hingga tenis dunia hanya dengan Rp36.000,- per bulan.

Streaming Ini Itu di VISION+

(Wikanto Arungbudoyo)

