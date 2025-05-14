JAKARTA – Formula 1 kembali ke sirkuit legendaris Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Dalam seri 2025 Emilia-Romagna Grand Prix, para pembalap top dunia akan beraksi dalam adu kecepatan, strategi, dan ketahanan di salah satu trek paling menantang. Nonton seluruh rangkaian balapannya di VISION+ dengan klik di sini.
Dukung jagoan kamu seperti Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, dan Lando Norris saat mereka menaklukkan tikungan-tikungan menantang dan trek cepat khas Imola yang dikenal sebagai ujian sejati bagi para pembalap. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Emilia-Romagna Grand Prix 2025:
Jumat, 16 Mei 2025
● 18:25 WIB – Practice 1
● 21:55 WIB – Practice 2
Sabtu, 17 Mei 2025
● 08:30 WIB – The F1 Show (DELAY)
● 17:25 WIB – Practice 3
● 20:10 WIB – Qualifying Pre Show
● 20:55 WIB – Qualifying
● 22:00 WIB – Qualifying Post Show
Minggu, 18 Mei 2025
● 18:30 WIB – Grand Prix Sunday
● 19:55 WIB – Main Race
● 22:00 WIB – Chequered Flag
Dukung jagoan kamu dan jangan lewatkan detik-detik paling intens di musim Formula 1 hanya di beIN Sports VISION+. Berlangganan sekarang di VISION+ dan dapatkan akses eksklusif ke Formula 1, MotoGP, Liga Champions, BWF, hingga tenis dunia hanya dengan Rp36.000,- per bulan.
