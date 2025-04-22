Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Ingin Kalah dari Marc Marquez di MotoGP, Ini Alasannya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |01:05 WIB
Pedro Acosta Ingin Kalah dari Marc Marquez di MotoGP, Ini Alasannya
Marc Marquez dan Pedro Acosta. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Red Bull KTM, Pedro Acosta, membuat pengakuan tak biasa. Dia mengaku ingin kalah dari Marc Marquez (Ducati Lenovo) di MotoGP

Acosta tentu saja punya alasan khusus. Menurutnya, untuk mencapai level Marc Marquez saja, itu sudah merupakan suatu keberhasilan.

Pedro Acosta. ig/37pedroacosta

1. Marc Marquez Gacor

Marc Marquez saat ini merupakan pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu telah mengumpulkan 123 poin dari empat seri balapan awal musim ini.

Bisa dibilang, ini merupakan kebangkitan bagi Marquez setelah sempat terpuruk dalam beberapa musim ke belakang. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu akhirnya kembali mendominasi.

 

Halaman:
1 2
