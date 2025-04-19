Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kedekatan Marc Marquez dengan Adiknya Jadi Sorotan, Toni Elias: Alex Marquez seperti Pengawal

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |01:05 WIB
Kedekatan Marc Marquez dengan Adiknya Jadi Sorotan, Toni Elias: Alex Marquez seperti Pengawal
Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

HUBUNGAN Marc Marquez dengan adiknya, Alex Marquez, jadi sorotan. Punya hubungan yang begitu dekat, Alex Marquez bahkan disebut bak pengawal Marc Marquez.

Pandangan itu diungkap pembalap Motocross asal Spanyol, Toni Elias. Dia mengaku terkejut melihat kedekatan Marc Marquez (Ducati Lenovo) dengan adiknya.

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

1. Sama-Sama Karier di MotoGP

Marc Marquez dan Alex Marquez diketahui merupakan kakak-beradik yang berkompetisi di MotoGP. Berbeda dengan musim lalu, keduanya kini berada di tim yang berbeda meski mempunyai induk pabrikan motor yang sama.

Walau berbeda tim, keakraban Marquez bersaudara kerap terlihat di lintasan balap. Namun, terkadang juga keduanya bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam balapan.

2. Kagum

Elias kagum dengan kedekatan Marquez dan adiknya. Menurut juara Moto2 edisi pertama itu, kedekatan ini akan menciptakan keuntungan bagi The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

"Saya pikir Marc memiliki pengawal yang hebat di sana bersama saudaranya dan sungguh mengejutkan bahwa dia begitu dekat," ujar Elias dikutip dari Motosan, Sabtu (19/4/2025).

"Secara logika, saya pikir sang perwira akan selalu memiliki sesuatu yang lebih, tetapi ini adalah situasi yang bagus," tambahnya.

 

