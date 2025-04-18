Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sempat Bikin Marc Marquez Ketar-ketir, Carlo Pernat Terkejut dengan Performa Maverick Vinales di MotoGP Qatar 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |17:34 WIB
Sempat Bikin Marc Marquez Ketar-ketir, Carlo Pernat Terkejut dengan Performa Maverick Vinales di MotoGP Qatar 2025
Maverick Vinales kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@maverick12offiicial)
A
A
A

MAVERICK Vinales sempat bikin Marc Marquez ketar-ketir di MotoGP Qatar 2025. Dia pun banjir pujian, termasuk dari pengamat MotoGP, Carlo Pernat.

Pernat terkejut dengan performa Maverick Vinales yang berhasil kedua di MotoGP Qatar 2025. Tapi sayangnya, podium itu harus hilang karena Vinales terkena penalti soal aturan tekanan ban.

Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)

1. Kiprah Manis

Vinales tampil mengejutkan pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Losail, Doha, Qatar, akhir pekan lalu. Memulai balapan dari posisi keenam, rider KTM Tech3 itu berhasil finis di urutan kedua tepat di belakang Marc Marquez.

Namun setelah balapan berakhir, Vinales dijatuhi penalti 16 detik karena melanggar aturan tekanan ban. Podium kedua yang susah payah diraihnya harus hilang begitu saja.

2. Bikin Terkejut

Pernat pun turut terkejut dengan performa gemilang Vinales di Sirkuit Losail. Dia turut menyayangkan hukuman penalti yang harus didapat Top Gun -julukan Vinales.

“Itu adalah balapan yang hebat bagi Vinales. Tak ada yang menyangka, bahkan KTM sendiri mungkin tidak,” kata Pernat, dilansir dari Motosan, Jumat (18/4/2025).

“Sayangnya, balapan itu ternoda oleh masalah tekanan ban, aturan yang masih memakan korban,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
