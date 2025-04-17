Kenapa Pembalap MotoGP Lebih Memilih Tinggal di Negara Kecil Andorra?

KENAPA pembalap MotoGP lebih memilih tinggal di negara kecil Andorra? Hal ini menarik diulas karena ternyata ada alasan menarik.

Keputusan pembalap MotoGP untuk tinggal di Andorra kerap jadi sorotan. Seban, mengingat pembalap dari Spanyol sendiri bisa dibilang sangat mendominasi kompetisi balap motor satu ini.

1. Dominasi Pembalap Spanyol

Untuk kompetisi MotoGP 2025 sendiri, total ada 10 pembalap asal Spanyol dari 24 nama yang terdaftar. Hal ini menjadikan pembalap asal Spanyol jadi yang terbanyak untuk kompetisi musim ini, disusul pembalap asal Italia sebanyak tujuh rider.

Tidak hanya itu, Spanyol juga telah melahirkan sejumlah pembalap kelas atas di MotoGP. Sebut saja seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez.

Tak heran, banyak orang yang penasaran mengapa Spanyol jadi negara yang memiliki banyak pembalap berbakat untuk kompetisi balap motor ini.

2. Alasan Banyak Pembalap Spanyol di MotoGP

Sejarah panjang balap motor di Spanyol telah menciptakan pondasi kuat bagi pertumbuhan olahraga ini. Keberadaan sirkuit terkenal seperti Circuit de Barcelona-Catalunya dan Circuito de Jerez menjadi pusat penting bagi pengembangan bakat lokal.

Budaya Spanyol yang mendukung balap motor telah memainkan peran krusial. Dari Grand Prix sejak 1951 hingga kehadiran pembalap legendaris seperti Angel Nieto dan Alex Criville, olahraga ini telah merajalela di seluruh negeri.

Spanyol memiliki program pengembangan bakat yang terstruktur dengan baik di tingkat junior. Program ini mendukung pembalap muda untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, menciptakan aliran konstan talenta baru dalam olahraga ini.