HOME SPORTS NETTING

Sukses Back to Back Juara, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Jadi Harapan Baru Ganda Putra Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |14:51 WIB
Sukses Back to Back Juara, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Jadi Harapan Baru Ganda Putra Indonesia
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sektor ganda putra Indonesia memiliki harapan baru dari pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Sebab Raymond/Joaquin berhasil memperlihatkan penampilan menjanjikan, terbukti dengan keberhasilan mereka menjuarai dua kompetisi bulu tangkis secara beruntun baru-baru ini.

Ya, Raymond/Joaquin baru saja berhasil back to back juara di turnamen Singapore International Challenge dan Sri Lanka International Challenge. Berkat penampilan itu, kini nama Raymond/Joaquin layak untuk jadi sorotan.

Apalagi setelah ganda putra pratama bisa dikatakan mengalami paceklik, akhirnya asa itu muncul di pundak Raymond/Joaquin. Pasangan ini merupakan racikan baru di bawah asuhan Chafidz Yusuf dan membuahkan hasil.

1. Raymond/Joaqui  Mulai Unjuk Gigi

Keduanya langsung memboyong dua gelar juara di dua laga debutnya yakni Singapore International Challenge dan Sri Lanka International Challenge. Pencapaian tersebut terbilang apik mengingat sektor ganda putra muda saat ini belum terlalu kuat seperti dulu.

Namun, dengan munculnya duet Raymond/Joaquin, harapan itu mulai bertumbuh. Kedua pasangan itu pun menyadari bahwa mereka harus segera naik level untuk bisa mengejar para seniornya saat ini.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: Instagram/@n.joaquin_)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: Instagram/@n.joaquin_)

"Kita harus membuktikan terus kita harus stabil dan konsisten, kita harus bisa konsisten latihannya," ucap Joaquin saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Senin (10/3/2025).

"Di pertandingan juga harus membuktikan karena kita sudah juara dua kali masa di pertandingan selanjutnya kita mau kalah? Kan enggak pasti," tambah pemain berusia 19 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
