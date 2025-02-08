Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Lagi di Pelatnas PBSI, Rehan Naufal Akui Pola Makan Lebih Terjaga

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |01:23 WIB
Tak Lagi di Pelatnas PBSI, Rehan Naufal Akui Pola Makan Lebih Terjaga
Rehan Naufal Kusharjanto mengaku jadi lebih terjaga di luar Pelatnas PBSI (Foto: Instagram/@rehannaufalk28)
A
A
A

REHAN Naufal Kusharjanto mengalami perubahan cukup positif usai tak lagi di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur. Ia mengaku asupan dan pola makannya jadi lebih terjaga serta teratur.

Sebagaimana diketahui, Rehan bukan lagi menjadi penghuni skuad pelatnas PBSI pada 2025. Namun, pemain berusia 24 tahun itu tak menyerah begitu saja dengan menjalani karier di luar pelatnas.

1. Isu Berat Badan

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Rehan/Lisa. PBSI

Saat ini, ia kembali ke klubnya bersama PB Djarum dan masih menjalani turnamen internasional. Kali ini, ia berpasangan dengan Gloria Emanuelle Widjaja yang juga ditinggal partnernya, Dejan Ferdinansyah.

Isu kondisi badan ideal pun sempat menjadi persoalan bagi Rehan ketika berada di Pelatnas PBSI. Namun, mantan partner Lisa Ayu Kusumawati itu mengaku lebih bisa menjaga pola makan.

"Saya jaga makan, saya konsultasi juga. Jadi kalau hari Sabtu-Minggu saya makan apa, boleh enggak makan ini. Jadi mulai sekarang itu benar-benar tertata, di luar (pelatnas PBSI) saya lebih tertata dibanding di dalam," ucap Rehan kepada awak media di Jakarta, dikutip Sabtu (8/2/2025).

"Saya juga enggak tahu kenapa. Apa mungkin karena saya jadinya koneksinya luas, maksudnya di luar (pelatnas PBSI) ada banyak orang yang membantu saya. Ya itu saya sangat berterima kasih sama orang yang bantu saya," tambah putra dari Tri Kusharjanto itu.

 

