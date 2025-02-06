Milwaukee Bucks Tukar Khris Middleton demi Dapatkan Kyle Kuzma dari Washington Wizard

WISCONSIN – Milwaukee Bucks resmi melepas Khris Middleton bersama sang rookie, AJ Johnson ke Washington Wizards. Balasannya, Bucks bakal mendapatkan Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr, dan pertukuaran pilihan.

1. Alasan Bucks Menukar Khris Middleton

Bucks mengawali musim dengan kesulitan karena cedera Middleton yang tak kunjung pulih sejak babak playoff tahun lalu. Meskipun Middleton kembali pada Desember 2024, ia tidak pernah pulih sepenuhnya, dengan rata-rata 12,6 poin hanya dalam 23,2 menit per pertandingan.

Membayar sekira 31 juta dolar untuk pemain cadangan bukanlah hal yang ideal. Karena itulah Milwaukee memilih untuk menukarnya dengan pemain pengganti, yaitu Kuzma.

“Bucks dan Wizards menyelesaikan kesepakatan pagi ini, yang akan membuat Khris Middleton pindah ke Washington, sementara Kyle Kuzma dibawa ke Milwaukee untuk menjadi opsi ketiga mereka yang baru,” bunyi laporan dari Yardbreaker, dikutip Kamis (6/2/2025).

“Pertukaran selengkapnya adalah Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. dan pilihan putaran ke-2 ke Bucks untuk Khris Middleton, AJ Johnson dan pertukaran pilihan. Pertukaran ini memungkinkan Milwaukee mendapatkan pemain lebih muda dan bergerak di bawah Apron ke-2 yang memberi mereka lebih banyak fleksibilitas pertukaran,” tambah keterangan Yardbreaker.

Khris Middleton. (Foto: Instagram/k_midd22)

2. Manfaat Pertukaran untuk Kyle Kuzma

Bagi Kuzma, langkah ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya di lingkungan yang kompetitif setelah musim yang kurang bersemangat bersama Washington. Di Wizards, Kuzma mencatatkan tembakan terendah dalam kariernya baik dari lapangan maupun luar garis.

Kini dengan awal yang baru bersama Giannis Antetokounmpo dan Damian Lillard di Milwaukee Bucks diharapkan dapat membantunya membalikkan keadaan dan tampil kompetitif lagi. Bucks yang kesulitan menemukan konsistensi, diharapkan bisa terbantu dengan kehadiran Kuzma.