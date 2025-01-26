Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Cetak 21 Poin, Red Sparks Tundukkan Al Peppers

DAEJEON – Megawati Hangestri mengemas 21 poin saat Daejeon JungKwanJang Red Sparks menang 3-2 atas AI Peppers dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Laga tersebut digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium, Daejeon, Minggu (26/1/2025) siang WIB.

Red Sparks yang tampil di depan pendukung sendiri sukses mengamankan kemenangan 3-1 (10-25, 25-21, 25-16, dan 25-17). Mereka kembali melanjutkan catatan impresifnya dengan 13 kemenangan beruntun.

Red Sparks mengawali pertandingan dengan kurang meyakinkan. AI Peppers yang bermain lepas sukses mencuri kemenangan atas tim tuan rumah pada set pertama dengan skor telak 25-10.

Namun pada tiga set berikutnya, Megawati Hangestri dan kolega berhasil tampil beringas. Red Force tampil tanpa cela dan berhasil memenangkan tiga set berikutnya dengan skor 25-21, 25-16, dan 25-17.

Hasil manis ini membuat Red Sparks mencatatkan 13 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Megawati Hangestri dan kolega terus mempertahankan rekor yang mereka miliki.