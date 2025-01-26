Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Cetak 21 Poin, Red Sparks Tundukkan Al Peppers

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |16:51 WIB
Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Cetak 21 Poin, Red Sparks Tundukkan Al Peppers
Red Sparks menang 3-1 atas AI Peppers berkat performa apik Megawati Hangestri (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

DAEJEON – Megawati Hangestri mengemas 21 poin saat Daejeon JungKwanJang Red Sparks menang 3-2 atas AI Peppers dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Laga tersebut digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium, Daejeon, Minggu (26/1/2025) siang WIB.

Red Sparks yang tampil di depan pendukung sendiri sukses mengamankan kemenangan 3-1 (10-25, 25-21, 25-16, dan 25-17). Mereka kembali melanjutkan catatan impresifnya dengan 13 kemenangan beruntun.

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

Red Sparks mengawali pertandingan dengan kurang meyakinkan. AI Peppers yang bermain lepas sukses mencuri kemenangan atas tim tuan rumah pada set pertama dengan skor telak 25-10.

Namun pada tiga set berikutnya, Megawati Hangestri dan kolega berhasil tampil beringas. Red Force tampil tanpa cela dan berhasil memenangkan tiga set berikutnya dengan skor 25-21, 25-16, dan 25-17.

Hasil manis ini membuat Red Sparks mencatatkan 13 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Megawati Hangestri dan kolega terus mempertahankan rekor yang mereka miliki.

 

