Kisah Sirivannavari, Pebulutangkis Cantik yang Ternyata Putri Raja Terkaya di Asia Tenggara

KISAH Sirivannavari akan diulas dalam artikel ini. Pebulutangkis cantik ini ternyata putri raja terkaya di Asia Tenggara.

Sirvannavari menjadi salah satu mantan pebulutangkis terkaya. Tak hanya punya bakat gemilang di bulu tangkis, Sirivannavari juga diketahui pandai berkuda. Tak ayal, Sirivannavari pernah mentas di berbagai ajang bergengsi, termasuk Olimpiade 2014 yang digelar di Korea Selatan.

Di luar bidang olahraga, Sirivannavari adalah perancang busana. Dia bahkan telah mengadakan pertunjukan di Paris Fashion Week.

Dalam menekuni bidang fashion, pebulutangkis cantik satu ini menyebut saudara perempuannya sebagai inspirasinya. Sosok itu adalah Maison Sirivannavari Bangkok sangat terkenal di Thailand dan industri mode karena desain khas sang putri yang menampilkan cetakan grafis unik dan siluet avant garde miliknya.

Dengan sederet kehebatan dan bakat gemilang yang dimiliki Sirivannavari, menarik menilik serba-serbi soal kehidupannya. Salah satunya soal sosoknya yang jadi putri raja terkaya di Asia Tenggara.

Profil Sirivannavari

Sirivannavari yang punya nama lengkap HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya lahir 8 Januari 1987. Dia adalah seorang Putri Kerajaan Thailand.

Sirivannavari telah menghasilkan karya sebagai perancang busana. Dia juga multitalenta karena punya bakat juga dalam bidang olahraga. Dia bahkan berkompetisi dalam olahraga sebagai atlet berkuda dan jadi mantan pemain bulu tangkis.

Sang putri dianggap sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang aktif dalam pekerjaan sosial. Sirivannavari lulus dengan gelar Sarjana Seni dari Universitas Chulalongkorn dan meraih gelar master desain dari Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne.

Sirivannavari diangkat ke status Putri atas perintah kerajaan dari kakeknya, Raja Bhumibol Adulyadej, pada 15 Juni 2005. Putri Sirivannavari mewakili Thailand dalam cabang bulu tangkis pada 2005 di Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-23 di Filipina dan memenangkan medali emas beregu.

Dalam cabang ini, Sirivannavari mengikuti jejak kakeknya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang mewakili negaranya dalam cabang olahraga layar internasional. Sebuah turnamen bulu tangkis yang jadi awal debutnya diikutinya pada 2016. Ajang itu adalah Thailand Masters yang diberi nama Princess Sirivannavari Thailand Masters.