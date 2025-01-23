Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sirivannavari, Pebulutangkis Cantik yang Ternyata Putri Raja Terkaya di Asia Tenggara

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |21:05 WIB
Kisah Sirivannavari, Pebulutangkis Cantik yang Ternyata Putri Raja Terkaya di Asia Tenggara
Sirivannavari merupakan pebulutangkis terkaya di Asia Tenggara. (Foto: Instagram/@sirivannavarinariratanarajakan)
A
A
A

KISAH Sirivannavari akan diulas dalam artikel ini. Pebulutangkis cantik ini ternyata putri raja terkaya di Asia Tenggara.

Sirvannavari menjadi salah satu mantan pebulutangkis terkaya. Tak hanya punya bakat gemilang di bulu tangkis, Sirivannavari juga diketahui pandai berkuda. Tak ayal, Sirivannavari pernah mentas di berbagai ajang bergengsi, termasuk Olimpiade 2014 yang digelar di Korea Selatan.

Sirivannavari

Di luar bidang olahraga, Sirivannavari adalah perancang busana. Dia bahkan telah mengadakan pertunjukan di Paris Fashion Week.

Dalam menekuni bidang fashion, pebulutangkis cantik satu ini menyebut saudara perempuannya sebagai inspirasinya. Sosok itu adalah Maison Sirivannavari Bangkok sangat terkenal di Thailand dan industri mode karena desain khas sang putri yang menampilkan cetakan grafis unik dan siluet avant garde miliknya.

Dengan sederet kehebatan dan bakat gemilang yang dimiliki Sirivannavari, menarik menilik serba-serbi soal kehidupannya. Salah satunya soal sosoknya yang jadi putri raja terkaya di Asia Tenggara. 

Profil Sirivannavari

Sirivannavari yang punya nama lengkap HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya lahir 8 Januari 1987. Dia adalah seorang Putri Kerajaan Thailand.

Sirivannavari telah menghasilkan karya sebagai perancang busana. Dia juga multitalenta karena punya bakat juga dalam bidang olahraga. Dia bahkan berkompetisi dalam olahraga sebagai atlet berkuda dan jadi mantan pemain bulu tangkis.

Sang putri dianggap sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang aktif dalam pekerjaan sosial. Sirivannavari lulus dengan gelar Sarjana Seni dari Universitas Chulalongkorn dan meraih gelar master desain dari Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne.

Sirivannavari diangkat ke status Putri atas perintah kerajaan dari kakeknya, Raja Bhumibol Adulyadej, pada 15 Juni 2005. Putri Sirivannavari mewakili Thailand dalam cabang bulu tangkis pada 2005 di Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-23 di Filipina dan memenangkan medali emas beregu.

Dalam cabang ini, Sirivannavari mengikuti jejak kakeknya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang mewakili negaranya dalam cabang olahraga layar internasional. Sebuah turnamen bulu tangkis yang jadi awal debutnya diikutinya pada 2016. Ajang itu adalah Thailand Masters yang diberi nama Princess Sirivannavari Thailand Masters.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/40/3180097/simak_kisah_ryoga_dwikiwardana_yang_menjajal_kekuatan_para_olympian_di_amerika_serikat-qG9U_large.jpeg
Kisah Ryoga Dwikiwardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Jajal Kekuatan Para Olympian di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/40/3180078/joachim_persson-hgWU_large.jpg
Kisah Miris Eks Pebulu Tangkis Top Denmark yang Dihukum BWF 4 Tahun Gara-Gara Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/40/3179818/jonatan_christie-zo0Q_large.jpg
Kisah Penuh Bangga Jonatan Christie, Senang Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah Mulai Jadi Ancaman di Tunggal Putra Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/40/3179847/jia_yi_fan-4OAy_large.jpg
Kisah Chen Tang Jie, Bikin Heboh Usai Ketangkap Basah Posting Foto Pebulu Tangkis Supercantik Jia Yi Fan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179501/chen_qingchen-hR3F_large.jpg
Kisah Haru Chen Qingchen, Ratu Bulu Tangkis China yang Umumkan Pensiun Usai Kalah di French Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement