Sabar/Reza Ungkap Penyebab Takluk di Babak Pertama Indonesia Masters 2025

Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani bicara penyebab takluk di babak pertama Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani mengungkap penyebab takluk di babak pertama Indonesia Masters 2025. Mereka pun merefleksikan kekalahan tersebut.

Sabar/Reza dikalahkan wakil China, Xie Hao Nan/Zheng Wei Han, di babak 32 besar Indonesia Masters 2025. Laga tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 21 Januari 2025 siang WIB.

1. Tumbang

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: X/@INABadminton)

Sempat menang meyakinkan pada gim pertama, Sabar/Reza tumbang di gim kedua dan ketiga. Juara Spain Masters 2024 itu kalah dengan skor 21-15, 15-21, dan 16-21.

Selepas pertandingan, Sabar mengakui hilang fokus pada gim kedua menjadi faktor utama kekalahan. Hal itu membuat mereka tertekan pada gim ketiga.

"Ya Alhamdulillah puji syukur bisa menyelesaikan game ini tanpa cedera,” kata Sabar kepada awak media, termasuk Okezone, Rabu (22/1/2025).

“Dan mungkin di match ini kami sempat unggul di game pertama, di game kedua dan ketiga kami ikut pola main dari lawan. Jadi kami banyak tertekannya," imbuh Boy -sapaan akrabnya.