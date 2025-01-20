Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Anthony Ginting Mundur dari Indonesia Masters 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |14:23 WIB
Breaking News: Anthony Ginting Mundur dari Indonesia Masters 2025
Anthony Ginting mundur dari Indonesia Masters 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Anthony Sinisuka Ginting dipastikan mundur dari Indonesia Masters 2025. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian.

1. Cedera Bahu

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

Pemain tunggal putra itu memutuskan mundur karena masih menjalani pemulihan cedera. Coach Didi –sapaan akrab Eng- mengungkapkan Anthony Ginting mengalami cedera bahu.

"Ginting alami cedera di Malaysia dan mundur (dari Indonesia Masters 2025)," ucap Eng dalam konferensi pers jelang Indonesia Masters di Istora Senayan, Senin (20/1/2025).

"Cedera bahu. Bukan cedera baru, tapi bawaan dari tahun lalu,” imbuh mantan pelatih ganda putri itu.

“Dia bertahan karena kualifikasi olimpiade. Mempertahankan kondisi melalui painkiller sebagai kebutuhan pengejaran poin olimpiade," tukas Eng.

2. Pemulihan

Dengan kondisi ini, Ginting akan menjalani pemulihan terlebih dahulu selama 1-2 bulan. Eng memastikan pemain berusia 28 tahun itu akan comeback ke lapangan setelah pulih total.

 

Halaman:
1 2
