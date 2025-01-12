Taufik Hidayat Minta Pemain Tampil Habis-habisan di Indonesia Masters 2025

Taufik Hidayat berharap pemain tampil habis-habisan di Indonesia Masters 2025 (Foto: PBSI)

TAUFIK Hidayat meminta pemain-pemain tampil habis-habisan di Indonesia Masters 2025. Apalagi, mereka akan bertindak sebagai tuan rumah.

Atlet bulu tangkis Indonesia sedang bersiap untuk gelaran Indonesia Masters 2025. Turnamen berlevel Super 500 itu akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 21–26 Januari.

1. All Out

Taufik meminta para atlet Indonesia untuk tampil all out di turnamen tersebut. Ia juga berpesan kepada pelatih untuk mengawal anak asuhnya sebaik mungkin menjelang Indonesia Masters 2025.

“Harus maksimal lah, itu juga jadi pilihan juga buat mereka (atlet) ya. Dan buat pelatih juga harus pertandingan benar-benar juga,” kata Taufik di Jakarta, Kamis 9 Januari 2025.

2. Jadwal Padat

Jadwal padat juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet bulu tangkis Tanah Air. Sebelum Indonesia Masters 2025, sebagian atlet akan terlebih dahulu berkompetisi di India Open 2025.

Turnamen berlevel Super 750 itu akan digelar di New Delhi, India pada 14–19 Januari 2025. Dengan padatnya jadwal turnamen, Taufik berharap pemain dan pelatih bisa efektif membagi waktu latihan.