Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Taufik Hidayat Minta Pemain Tampil Habis-habisan di Indonesia Masters 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |01:16 WIB
Taufik Hidayat Minta Pemain Tampil Habis-habisan di Indonesia Masters 2025
Taufik Hidayat berharap pemain tampil habis-habisan di Indonesia Masters 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

TAUFIK Hidayat meminta pemain-pemain tampil habis-habisan di Indonesia Masters 2025. Apalagi, mereka akan bertindak sebagai tuan rumah.

Atlet bulu tangkis Indonesia sedang bersiap untuk gelaran Indonesia Masters 2025. Turnamen berlevel Super 500 itu akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 21–26 Januari.

1. All Out

indonesia masters 2025 foto andika rachmansyah

Taufik meminta para atlet Indonesia untuk tampil all out di turnamen tersebut. Ia juga berpesan kepada pelatih untuk mengawal anak asuhnya sebaik mungkin menjelang Indonesia Masters 2025.

“Harus maksimal lah, itu juga jadi pilihan juga buat mereka (atlet) ya. Dan buat pelatih juga harus pertandingan benar-benar juga,” kata Taufik di Jakarta, Kamis 9 Januari 2025.

2. Jadwal Padat

Jadwal padat juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet bulu tangkis Tanah Air.  Sebelum Indonesia Masters 2025, sebagian atlet akan terlebih dahulu berkompetisi di India Open 2025.

Turnamen berlevel Super 750 itu akan digelar di New Delhi, India pada 14–19 Januari 2025. Dengan padatnya jadwal turnamen, Taufik berharap pemain dan pelatih bisa efektif membagi waktu latihan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/40/3171489/chico_aura_dwi_wardoyo-Ymiq_large.jpg
Juara Indonesia Masters 2025 Super 100, Chico Aura Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/40/3171472/chico_aura_dwi_wardoyo-Av2Q_large.jpg
Hasil Final Indonesia Masters 2025 Super 100: Kalahkan Wakil Korea Selatan, Chico Aura Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/40/3171384/chico_aura_berpeluang_juara_indonesia_masters_2025_super_100_chicowardoyo-POtW_large.jpg
Chico Aura Kalahkan Jeon Hyeok-jin dan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/40/3170305/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_2025_di_vision-0UXv_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/40/3170102/indonesia_masters_2025-EeMm_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Indonesia Masters 2025 di MNCTV: Pebulu Tangkis Tanah Air Siap Tempur!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement