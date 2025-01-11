Target Ambisius Francesco Bagnaia di MotoGP 2025: Raih Kemenangan Sebanyak Mungkin!

FRANCESCO Bagnaia ungkap targetnya di MotoGP 2025. Dia punya target ambisius, yakni meraih kemenangan sebanyak mungkin.

Demi mencapai target itu, Bagnaia pun sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pembalap asal Italia itu mengatakan sudah mengevaluasi diri sendiri setelah gagal juara musim lalu.

1. Tatap Serius MotoGP 2025

Francesco Bagnaia menatap serius kompetisi musim depan. Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- ingin memperbaiki catatan setelah gagal meraih gelar pada MotoGP 2024.

Pada musim 2024, Bagnaia berhasil meraih 11 kemenangan dan naik podium sebanyak 16 kali. Namun demikian, pembalap berusia 27 tahun itu masih gagal meraih gelar karena kalah poin dari Jorge Martin.

Bagnaia mengatakan, kemenangan pada musim 2025 harus meningkat ketimbang sebelumnya. Dia berambisi memenangkan balapan sebanyak mungkin bersama Ducati di MotoGP 2025.

“Ini (hasil positif musim lalu) dapat ditiru, Anda harus selalu berbuat lebih baik,” kata Bagnaia dikutip dari Motosan, Sabtu (11/1/2025).

“Jika ada 20 balapan, berarti 20 balapan bisa dimenangkan,” sambungnya.