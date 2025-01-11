Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Valentino Rossi yang Sempat Ingatkan Honda dan Yamaha Sebelum Kini Melempem di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |06:51 WIB
Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH Valentino Rossi menarik diulas. Ternyata, dia sempat memberi peringatan kepada dua tim pabrikan asal Jepang, yakni Honda dan Yamaha, dalam kiprahnya di MotoGP.

Valentino Rossi mengingatkan Honda dan Yamaha untuk tidak menunda melakukan evolusi terhadap motor balap mereka. Sebab, hal ini bisa berdampak dalam persaingan di MotoGP.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

1. Peringatan Valentino Rossi

Soal Valentino Rossi yang memberi peringatan kepada Honda dan Yamaha ini diungkap oleh bos LCR Honda, Lucio Cecchinello. Dia menyatakan bahwa Rossi sempat menyatakan bahwa penundaan evolusi pada motor balap akan membuat para pabrikan tidak menyadari perbedaannya dengan para pesaing.

Cecchinello mengingat bagaimana tim-tim pabrikan mengalami kendala dalam pengembangan motor balap mereka yang jauh lebih lambat dibanding kompetitor. Khususnya dalam hal ini, Honda dan Yamaha tertinggal jauh dari Ducati yang sudah berkembang pesat. Kondisi ini sendiri dinilai tercipta akibat dampak dari pandemi Covid-19.

“Seperti yang dikatakan Valentino dan orang lain yang bekerja dengan pabrikan Jepang, fakta bahwa selama pandemi banyak teknisi Jepang tidak dapat bepergian, berarti mereka tidak menyadari perbedaan teknologi yang sedang diciptakan,” ucap Cecchinello, dikutip dari Motorcycle Sports, Sabtu (11/1/2025).

“Kami selalu tertinggal,” lanjutnya.

 

