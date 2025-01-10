Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Masyarakat Italia Jagokan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 ketimbang Francesco Bagnaia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |20:35 WIB
Masyarakat Italia Jagokan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 ketimbang Francesco Bagnaia
Masyarakat Italia menjagokan Marc Marquez juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MASYARAKAT Italia ternyata menjagokan Marc Marquez juara dunia MotoGP 2025! Padahal, mereka punya Francesco Bagnaia yang notabene juara dunia MotoGP 2022 dan 2023.

MotoGP 2025 segera bergulir. Tes Pramusim MotoGP 2025 akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, pada 5-7 Februari.

1. Prediksi Persaingan

Marc Marquez melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Sementara itu, seri perdana MotoGP 2025 digelar di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand. Balapan bertajuk MotoGP Thailand 2025 itu dijadwalkan berlangsung 28 Februari hingga 2 Maret.

Prediksi soal persaingan juara dunia MotoGP 2025 pun sudah diungkapkan beberapa pihak. Marquez, yang akan membela tim Ducati Lenovo, menjadi kandidat favorit.

2. Rumah Taruhan

Bahkan, rumah taruhan di Italia menjagokan The Baby Alien sebagai juara dunia MotoGP 2025. Ia diyakini lebih berpeluang ketimbang rekan setimnya, Francesco Bagnaia.

Dilansir dari Motosan, Jumat (10/1/2025), sebuah rumah taruhan memberi angka 1,75 bagi mereka yang hendak bertaruh untuk Marquez. Sementara, Bagnaia diberi 2,75!

 

