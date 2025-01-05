Marc Marquez Jadi Sosok yang Harus Dikalahkan pada MotoGP 2025

Marc Marquez akan jadi sosok yang harus dikalahkan pada MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

MARC Marquez diprediksi jadi sosok yang harus dikalahkan 19 pembalap lain pada MotoGP 2025. Hal itu sudah terlihat dari aksi-aksinya bersama Gresini Racing pada MotoGP 2024.

Marquez akan membela tim Ducati Lenovo pada musim ini. Bermodal motor Ducati Desmosedici GP25, ia diprediksi bakal banyak menuai kemenangan.

Marc Marquez melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

1. Tak Terkalahkan

Marco Melandri memprediksi Marquez akan menggila pada MotoGP 2025. Ia melihat, musim lalu saja The Baby Alien tak terkalahkan oleh sesama pengguna motor Ducati Desmosedici GP23.

Marquez bahkan merebut tiga kemenangan di musim lalu dan konsisten berada di papan atas. Sementara, penunggang-penunggang GP23 malah pontang-panting mengeluarkan potensi terbaik motor.

“Marquez akan jadi orang yang harus dikalahkan. Ketika dia harus ada di sana, dia akan ada di sana. Dia tidak membuat kesalahan-kesalahan, bahkan ketika cara berkendaranya buruk, dia akan langsung memperbaikinya,” kata Melandri, melansir dari Crash, Minggu (5/1/2025).

“Dia mengalami kecelakaan jauh lebih banyak dari yang lain tetapi dia melakukannya di waktu di mana dia bisa melakukannya, yakni latihan bebas,” imbuh pria asal Italia tersebut.