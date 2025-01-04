Mimpi Jorge Martin: Saya Ingin Menjadi Legenda MotoGP!

MIMPI Jorge Martin yang ingin jadi legenda MotoGP menarik diulas. Dia siap berjuang keras untuk mewujudkan ambisi besarnya itu.

Martin berhasil menyabet gelar juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Racing. Gelar ini sekaligus menjadi kado perpisahan manisnya bersama Pramac Racing karena memutuskan hengkang ke Aprilia Racing di MotoGP 2025.

1. Siap Lalui Babak Baru dalam Karier di MotoGP

Tantangan berat pun akan dilalui Martin bersama tim barunya itu. Kendati begitu, Martinator tetap ambisius dalam menatap target baru bersama Aprilia Racing.

Martin menyatakan bahwa dirinya ingin mengukir beragam sejarah bersama Aprilia Racing. Rider asal Spanyol itu ingin namanya dikenang sebagai seorang legenda MotoGP.

"Saya ingin menjadi seseorang: seorang legenda MotoGP. Saya ingin dikenang dan meninggalkan warisan untuk generasi mendatang,” kata Martin, dilansir dari Motorcycle Sports, Sabtu (4/1/2025).