3 Pebulutangkis Top Dunia yang Meninggal Dunia di Arena Pertandingan, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!

3 pebulutangkis top dunia yang meninggal dunia di arena pertandingan akan diulas Okezone. Salah satunya adalah sang peraih medali emas Olimpiade.

Ya, peristiwa nahas dialami sejumlah pebulutangkis dunia kala bertanding. Bukan hanya cedera, ada beberapa pemain yang meninggal dunia di arena pertandingan. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pebulutangkis top dunia yang meninggal dunia di arena pertandingan:

3. Zhang Zhi Jie

Salah satu pebulutangkis top dunia yang meninggal dunia di arena pertandingan adalah Zhang Zhi Jie. Dia merupakan pebulutangkis muda dari China.

Zhang Zhi Jie meninggal dunia di umur yang masih begitu muda, yakni 17 tahun. Dia meninggal saat memperkuat tim bulu tangkis China di ajang Asian Junior Badminton Mixed Team Championships 2024. Ajang itu sendiri diketahui digelar di Indonesia, tepatnya di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Persitiwa nahas dialami Zhang Zhi Jie saat bermain melawan Jepang. Dalam duel melawan Kazuma Kawano, pada Minggu 30 Juni 2024, Zhang Zhi Jie tiba-tiba terjatuh ke lantai saat laga sama kuat dengan skor 11-11. Dia kemudian kejang-kejang.

Zhang Zhi Jie pun mendapat perawatan medis hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tetapi, nyawanya tak tertolong.