Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Top Dunia yang Meninggal Dunia di Arena Pertandingan, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |09:00 WIB
3 Pebulutangkis Top Dunia yang Meninggal Dunia di Arena Pertandingan, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!
Markis Kido saat meraih medali emas Olimpiade. (Foto: Olympic)
A
A
A

3 pebulutangkis top dunia yang meninggal dunia di arena pertandingan akan diulas Okezone. Salah satunya adalah sang peraih medali emas Olimpiade.

Ya, peristiwa nahas dialami sejumlah pebulutangkis dunia kala bertanding. Bukan hanya cedera, ada beberapa pemain yang meninggal dunia di arena pertandingan. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pebulutangkis top dunia yang meninggal dunia di arena pertandingan:

3. Zhang Zhi Jie

Zhang Zhi Jie (Foto: Instagram/@badmintonasia.official)

Salah satu pebulutangkis top dunia yang meninggal dunia di arena pertandingan adalah Zhang Zhi Jie. Dia merupakan pebulutangkis muda dari China.

Zhang Zhi Jie meninggal dunia di umur yang masih begitu muda, yakni 17 tahun. Dia meninggal saat memperkuat tim bulu tangkis China di ajang Asian Junior Badminton Mixed Team Championships 2024. Ajang itu sendiri diketahui digelar di Indonesia, tepatnya di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Persitiwa nahas dialami Zhang Zhi Jie saat bermain melawan Jepang. Dalam duel melawan Kazuma Kawano, pada Minggu 30 Juni 2024, Zhang Zhi Jie tiba-tiba terjatuh ke lantai saat laga sama kuat dengan skor 11-11. Dia kemudian kejang-kejang.

Zhang Zhi Jie pun mendapat perawatan medis hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tetapi, nyawanya tak tertolong.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192591/an_se_young-SFGJ_large.jpg
Kisah Prestasi Gila An Se-young, Bocah Ajaib Korea Selatan yang Tingkat Kemenangannya Kalahkan Lin Dan dan Lee Chong Wei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192485/herry_ip_mematok_target_untuk_jadi_juara_di_3_turnamen_berikut_ini-C5Qu_large.jpg
Herry IP Ungkap 3 Target Besar untuk Ganda Putra Malaysia di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192390/jonatan_christie-jVmR_large.jpg
Kisah Jonatan Christie, Satu-satunya Wakil Indonesia yang Paling Gacor di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192216/sony_dwi_kuncoro-yl1I_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Sony Dwi Kuncoro: Perjuangan Anak Surabaya dari Keterbatasan Menuju Podium Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/40/3192184/divya_amanta_kuncoro-5hLw_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Divya Amanta Kuncoro: Titisan sang Peraih Medali Olimpiade yang Mulai Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3192031/susy_susanti-FSv5_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Pernah Raih Emas Asian Games
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement