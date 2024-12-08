Kata-Kata Megawati Hangestri Usai Cetak Rekor Catatkan 1.000 Poin di Liga Voli Korea Selatan

KATA-kata Megawati Hangestri usai cetak rekor catatkan 1.000 poin di Liga Voli Korea Selatan menarik diulas. Bintang Red Sparks itu merasa terhormat bisa mengukir prestasi manis tersebut.

Ya, Megawati Hangestri mencapai 1.000 poin usai mengantarkan Red Sparks bungkam Hi Pass di Gimnasium Gimcheon pada Sabtu 7 Desember 2024. Pemain kelahiran Jember itu mengantarkan Red Sparks menang dengan skor akhir 3-1 (25-22, 25-27, 25-19, dan 25-20).

Di laga tersebut, Megawati mencetak 25 poin yang sekaligus mengemas 274 poin di Liga Voli Korea 2024-2025. Jumlah tersebut juga membuat total poin selama berkarier di liga tersebut menjadi 1.076 poin.

Pencapaian itu membuat Megawati menorehkan sejarah. Diketahui, pemain berusia 25 tahun itu menjadi satu-satunya pemain kuota Asia pertama yang berhasil mencapai rekor 1.000 poin di Liga Voli Korea Selatan.

Soal pencapaian bersejarahnya itu, Megawati mengaku sangat senang. Sebab, dia berhasil menunjukkan bahwa pemain kuota Asia bisa unjuk gigi di Liga Voli Korea.

“Saya sangat senang bisa mencapai pencapaian ini sebagai pemain kuota Asia. Saya merasa telah menunjukkan bahwa pemain kuota Asia juga bisa berprestasi,” tutur Megawati, dilansir dari The Spike, Minggu (8/12/2024).