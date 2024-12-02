PB Persani Bersiap untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta: Siapkan Anggaran hingga Susun OC

JAKARTA – Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, menyatakan pihaknya sudah bersiap menyambut Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta atau FIG Artistic Gymnastic World Championship 2025. Hal ini penting sebab ini kali pertama Tanah Air menggelar ajang tersebut.

Ya, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 15-19 Oktober tahun depan. Rencananya Indonesia Arena bakal menjadi venue dari ajang kelas dunia tersebut.

Meski masih sekira 10 bulan lagi, Ita membeberkan persiapan untuk menggelar Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta sudah dimulai. Sebab, perwakilan Federasi Senam Dunia atau Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) bakal mulai memantau kesiapannya tahun depan.

“Sejauh ini kami sudah berjalan maju dan rencananya tahun depan kami akan kedatangan technical delegate ke Indonesia untuk memantau dan mengontrol venue,” kata Ita Yuliati kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di @America Pacific Place, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

Lebih lanjut, Ita mengungkapkan pihaknya tengah menyusun Organizing Committee (OC). Selain itu, anggaran untuk ajang tersebut pun sudah dipersiapkan karena bakal sangat krusial.

“Saat ini, kami juga sedang menyusun organizing committee yang ditetapkan oleh Pak Presiden atau Pak Menteri. Progresnya sampai (di) situ dan rencana induknya sudah selesai dengan semua persiapan, sekarang kami juga melakukan one on one budgeting yang mungkin agak krusial,” jelas Ita.