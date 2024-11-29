Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Penasaran dengan Gelar Juara Indonesia Masters

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |09:09 WIB
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Penasaran dengan Gelar Juara Indonesia Masters
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sudah sering mengikuti turnamen Indonesia Masters, namun nyatanya ia tak pernah memenangkan ajang yang digelar di Tanah Air tersebut. Tentu ia penasaran, karena itu Gregoria akan berusaha memenangkannya di Indonesia Masters 2025.

Ya, Gregoria masih minim prestasi ketika bermain di hadapan publiknya sendiri alias di Indonesia. Pemain kelahiran Wonogiri itu belum pernah meraih gelar juara pada turnamen BWF World Tour, baik itu Indonesia Masters maupun Indonesia Open.

Karena alasan itulah, pada Indonesia Masters 2025 tahun depan Gregoria ingi juara. Peraih medali Olimpiade Paris 2024 itu bertekad untuk bisa meraih gelar juara perdananya di ajang tersebut sekaligus di hadapan publiknya sendiri.

“Kalau dari saya sendiri, puji Tuhan saya di tahun ini beberapa kali masuk semifinal dan final di Super 500. Jadi pastinya dengan tampil di Indonesia, pertandingan yang sama, pasti ingin tampil yang terbaik. Itu yang pertama,” kata Gregoria dikutip Jumat (29/11/2024).

Gregoria Mariska Tunjung

“Tapi saya juga ingin mendapatkan gelar pertama di Indonesia sih. Semoga dengan persiapan yang bagus dan kerja keras yang tinggi, semoga harapan itu bisa tercapai,” ungkap dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement