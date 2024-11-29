Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Penasaran dengan Gelar Juara Indonesia Masters

JAKARTA - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sudah sering mengikuti turnamen Indonesia Masters, namun nyatanya ia tak pernah memenangkan ajang yang digelar di Tanah Air tersebut. Tentu ia penasaran, karena itu Gregoria akan berusaha memenangkannya di Indonesia Masters 2025.

Ya, Gregoria masih minim prestasi ketika bermain di hadapan publiknya sendiri alias di Indonesia. Pemain kelahiran Wonogiri itu belum pernah meraih gelar juara pada turnamen BWF World Tour, baik itu Indonesia Masters maupun Indonesia Open.

Karena alasan itulah, pada Indonesia Masters 2025 tahun depan Gregoria ingi juara. Peraih medali Olimpiade Paris 2024 itu bertekad untuk bisa meraih gelar juara perdananya di ajang tersebut sekaligus di hadapan publiknya sendiri.

“Kalau dari saya sendiri, puji Tuhan saya di tahun ini beberapa kali masuk semifinal dan final di Super 500. Jadi pastinya dengan tampil di Indonesia, pertandingan yang sama, pasti ingin tampil yang terbaik. Itu yang pertama,” kata Gregoria dikutip Jumat (29/11/2024).

“Tapi saya juga ingin mendapatkan gelar pertama di Indonesia sih. Semoga dengan persiapan yang bagus dan kerja keras yang tinggi, semoga harapan itu bisa tercapai,” ungkap dia.