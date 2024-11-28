Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Cs Terus-terusan Dapat Hasil Buruk, Pelatih Red Sparks Ungkap Penyebabnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |22:01 WIB
Megawati Hangestri Cs Terus-terusan Dapat Hasil Buruk, Pelatih Red Sparks Ungkap Penyebabnya
Aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

DAEJEON – Tren buruk Red Sparks terus berlanjut di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Menurut pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, Megawati Hangestri cs kesulitan meraih kemenangan karena padatnya jadwal di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, sehingga banyak pemain mereka yang kekalahan dari segi fisik dan mental.

Menjamu Pepper Savings Bank di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu (27/11/2024), Red Sparks dikalahkan di depan publik sendiri. Dalam laga keempat putaran kedua Liga Voli Putri Korea 2024-2025 itu, mereka tumbang dengan skor 1-3 (16-25, 25-17, 23-25 dan 20-25).

Megawati menorehkan 18 poin dalam pertandingan itu. Namun, kegemilangannya tak cukup untuk membawa timnya meraih kemenangan berturut-turut setelah sebelumnya mengalahkan GS Caltex dengan skor 3-2.

Dengan hasil tersebut, Red Sparks hanya meraih satu kemenangan saja dalam enam pertandingan terakhir di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Mereka pun tertahan di posisi keempat klasemen dengan raihan 12 poin saja, tertinggal sembilan angka dari Hillstate dan IBK Altos yang berada di atas mereka.

Megawati Hangestri bersama Red Sparks

Ko Hee-jin pun menilai kekalahan dari Pepper Savings Bank disebabkan oleh padatnya jadwal pertandingan. Alhasil, Park Hye-min dkk kelelahan baik dari segi fisik maupun mental.

"Jadwal pertandingan memberikan tekanan pada para pemain. Pertandingan terakhir (melawan GS Caltex) berlangsung 5 set. Tubuh dan pikiran para pemain kelelahan,” kata Ko Hee-jin dilansir dari The Spike, Kamis (28/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement