Megawati Hangestri Cs Terus-terusan Dapat Hasil Buruk, Pelatih Red Sparks Ungkap Penyebabnya

DAEJEON – Tren buruk Red Sparks terus berlanjut di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Menurut pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, Megawati Hangestri cs kesulitan meraih kemenangan karena padatnya jadwal di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, sehingga banyak pemain mereka yang kekalahan dari segi fisik dan mental.

Menjamu Pepper Savings Bank di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu (27/11/2024), Red Sparks dikalahkan di depan publik sendiri. Dalam laga keempat putaran kedua Liga Voli Putri Korea 2024-2025 itu, mereka tumbang dengan skor 1-3 (16-25, 25-17, 23-25 dan 20-25).

Megawati menorehkan 18 poin dalam pertandingan itu. Namun, kegemilangannya tak cukup untuk membawa timnya meraih kemenangan berturut-turut setelah sebelumnya mengalahkan GS Caltex dengan skor 3-2.

Dengan hasil tersebut, Red Sparks hanya meraih satu kemenangan saja dalam enam pertandingan terakhir di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Mereka pun tertahan di posisi keempat klasemen dengan raihan 12 poin saja, tertinggal sembilan angka dari Hillstate dan IBK Altos yang berada di atas mereka.

Ko Hee-jin pun menilai kekalahan dari Pepper Savings Bank disebabkan oleh padatnya jadwal pertandingan. Alhasil, Park Hye-min dkk kelelahan baik dari segi fisik maupun mental.

"Jadwal pertandingan memberikan tekanan pada para pemain. Pertandingan terakhir (melawan GS Caltex) berlangsung 5 set. Tubuh dan pikiran para pemain kelelahan,” kata Ko Hee-jin dilansir dari The Spike, Kamis (28/11/2024).