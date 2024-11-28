Ada Jonatan Christie hingga Anthony Ginting, PBSI Turunkan Wakil Terbaik di Indonesia Masters 2025

JAKARTA – PBSI memastikan akan menurunkan pemain terbaiknya di ajang Indonesia Masters 2025. Di antaranya, ada dua tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie hingga Anthony Sinisuka Ginting.

Hal itu diungkapkan oleh Ricky Subagja yang kini masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI. Dia mengatakan pembagian atlet akan menjadi hal paling penting untuk mengatur kebugaran para pemain dengan puncak performanya di Indonesia Masters 2025.

"Di tunggal putra, ada Jonatan dan Ginting dipastikan turun di Indonesia Masters. Yang terbaik turun," ungkap Ricky di Jakarta dikutip Kamis (28/11/2024).

"Dari awal, kami sudah memasukkan nama-nama jadi ada yang ikut dua event, ada yang ikut satu event. Itu juga dibagi-bagi pemainnya sehingga di Indonesia Masters bisa diharapkan puncaknya," tambahnya.

PBSI pun menargetkan membawa tiga gelar dari ajang tersebut. Ketiga gelar tersebut ditargetkan dari nomor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra.