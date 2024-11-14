3 Pembalap yang Jalani Balapan Terakhir di MotoGP Akhir Pekan Ini, Nomor 1 Primadona di Sirkuit Mandalika

ADA 3 pembalap yang jalani balapan terakhirnya di MotoGP pada akhir pekan ini. Sebab ketiga rider itu dipastikan tak memiliki tempat lagi untuk MotoGP 2025 mendatang.

Seperti yang diketahui, MotoGP 2024 akan segera berakhir. Balapan di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada 15-17 November 2024 akan menjadi seri penutup balapan musim ini.

Bagi kebanyakan pembalap, seri Barcelona itu hanya sekadar balapan terakhir di musim ini dan mereka akan berlibur sebelum beraksi lagi untuk MotoGP 2024. Namun, ada tiga rider yang memastikan seri Barcelona nanti menjadi balapan terakhir mereka di kelas MotoGP. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pembalap yang Jalani Balapan Terakhir di MotoGP Akhir Pekan Ini:

3. Augusto Fernandez (GasGas Tech3)





Augusto Fernandez merupakan rider dari tim satelit KTM, yakni GasGas Tech3. Tahun 2024 ini adalah musim keduanya di MotoGP, namun Fernandez tak kunjung memperlihatkan hasil baik.

Pencapaian terbaik Fernandez adalah finis keempat, itu pun terjadi pada awal MotoGP 2023. Padahal, Fernandez naik ke kelas MotoGP dengan status juara dunia Moto2 2022.

Sejauh ini, tak ada yang tahu akan ke mana Fernandez selepas tak lagi balapan di MotoGP. Namun, beredar kabar ia bakal mengisi slot pembalap penguji Yamaha.