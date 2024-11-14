Advertisement
MOTOGP

Marc Marquez Merasa Kemenangan di MotoGP Adalah Candu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |01:33 WIB
Marc Marquez (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
KEMENANGAN di MotoGP adalah sebuah candu bagi Marc Marquez. Pembalap tim Gresini Racing itu merasa kepercayaan dirinya meningkat pesat usai kembali meraih kemenangan pada MotoGP 2024.

Sukses besar di MotoGP pada 2013-2019, nasib Marquez berubah total setelah mengalami kecelakaan parah di Sirkuit Jerez-Angel Nieto pada Juli 2020. Ia menderita cedera berkepanjangan pada lengan kanan bagian atas.

Marc Marquez memenangi MotoGP Australia 2024 (Foto: Gresini Racing)

Di saat yang bersamaan, Repsol Honda tak mampu mengembangkan motor dengan baik sehingga membuatnya semakin terpuruk. Namun, Marquez perlahan-lahan bisa bangkit yang dimulai dengan cederanya yang sembuh total usai menjalani empat operasi sampai 2022.

Pada akhirnya, Marquez memutuskan pergi dari Honda setelah 11 musim bersama. Ia memilih bergabung dengan Gresini Racing yang memakai motor Ducati Desmosedici GP demi bisa tampil kompetitif lagi pada 2024.

Hasilnya pun sesuai dengan harapann. Marquez bisa bersaing lagi di papan atas dan mengakhiri paceklik kemenangannya yang sudah lebih dari 1.000 hari dengan podium pertama beruntun dalam balapan panjang di MotoGP Aragon dan San Marino 2024.

Pembalap berusia 31 tahun itu bisa mengamankan posisi ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Dengan satu seri tersisa, ia unggul satu poin atas Enea Bastianini dengan torehan 369 poin.

Marquez mengungkapkan sempat lupa dengan rasanya mendapat kemenangan selama momen-momen sulit dalam kariernya di beberapa musim terakhir. Namun, setelah mulai menang lagi, ia sangat senang sampai merasa kecanduan ingin merasakannya lagi.

“Ketika Anda sudah lama tidak merasakan hal itu, Anda mulai lupa. Namun ketika Anda merasakannya lagi, dan setelah kemenangan di Aragon dan Misano, Anda menginginkan lebih. Itu seperti obat, tahu? Sepertinya Anda menginginkan lebih dan lebih lagi,” kata Marquez dilansir dari Motosan, Kamis (14/11/2024).

