HOME SPORTS SPORT LAIN

PBVSI Rilis Daftar Peserta Proliga 2025: Tak Ada Juara Bertahan di Kategori Putri!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |09:21 WIB
PBVSI Rilis Daftar Peserta Proliga 2025: Tak Ada Juara Bertahan di Kategori Putri!
PBVSI merilis daftar peserta Proliga 2025 di kategori putra dan putri (Foto: Proliga)
A
A
A

JAKARTA – PBVSI merilis daftar peserta Proliga 2025. Sebanyak lima tim akan bersaing di kategori putra sementara tujuh tim mengikuti kategori putri.

Proliga 2025 baru akan bergulir pada 3 Januari hingga 11 Mei. Hal tersebut dipastikan oleh Ketua Proliga, Hanny S. Sukarty, dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu 6 November 2024.

Proliga 2024

"Untuk tahun 2025, peserta putra lima tim dan Putri tujuh tim," kata Hanny seperti dikutip dalam rilis PBVSI.

Ada pun lima tim putra yang akan berkompetisi di Proliga 2025 adalah Jakarta LavAni Transmart, Jakarta Bhayangkara Presisi, Palembang Bank SumselBabel, Surabaya Samator, dan Garuda Jaya. Ini menjadi comeback bagi tim legendaris Surabaya Samator setelah absen pada edisi 2024.

Sedang di bagian putri terdiri dari tujuh tim antara lain Jakarta Electric PLN, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Energi, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Bandung bjb Tandamata dan Jakarta Livin Mandiri. Lalu ada satu tim anyar yang ikut meramaikan Proliga 2025 yaitu Yogya Falcons.

Dengan begitu, ada empat tim dari Proliga 2024 yang tak bertanding lagi musim depan, termasuk tim putra dan tim putri Jakarta BIN. Lalu, Jakarta Pertamina Enduro dan Kudus Sukun Badak juga tak tampil lagi di bagan putra tahun depan.

Halaman:
1 2
