Jafar/Felisha Gacor Back-to-Back Juara di Pekanbaru, Kini Bidik Titel Beruntun di Surabaya

SURABAYA – Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, tampil gacor hingga back-to-back juara di Pekanbaru. Kini, duet mud aitu pun memasang target tinggi dalam menatap Indonesia Masters Super 100 2024 di Surabaya yang berlangsung pada pekan ini.

Jafar/Felisha ingin kembali meraih titel beruntun seperti yang mereka lakukan saat menjadi juara back-to-back di Pekanbaru. Mereka berpeluang untuk meraih gelar juara beruntun di Surabaya karena pada pekan lalu sukses naik podium pertama di Kota Pahlawan dalam pagelaran Indonesia International Challenge (IIC) 2024.

Hasil itu didapat setelah pasangan ranking 97 dunia itu mengalahkan kompatriot mereka, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah di partai final. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15.

Dengan begitu, Jafar/Felisha juga membuka peluang untuk menyabet titel secara beruntun di Surabaya seperti yang mereka lakukan saat menjalani debut sebagai pasangan di Pekanbaru pada akhir Agustus. Kala itu, mereka menggondol dua gelar berturut-turut di ajang IIC 2024 dan Indonesia Masters Super 100 2024.