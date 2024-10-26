Advertisement
HOME SPORTS

KPN Sports Festival: Merajut Kebersamaan dan Memupuk Semangat Juang

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |10:00 WIB
KPN Sports Festival: Merajut Kebersamaan dan Memupuk Semangat Juang
KPN Sports Festival 2024 yang berlangsung sejak 21 Agustus hingga 11 September 2024 telah berhasil menyatukan karyawan KPN dari berbagai unit bisnis. (Foto: Dok KPN)
Jakarta,Okezone-KPN Sports Festival telah sukses digelar dan meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh karyawan. Acara tahunan ini bukan hanya sekadar kompetisi olahraga, namun juga menjadi ajang perayaan prestasi, penguatan nilai-nilai perusahaan, dan wujud nyata komitmen KPN terhadap kesejahteraan karyawan.

Semangat Olahraga dan Kepedulian Sosial Bersatu

Puncak acara ditandai dengan perayaan kemenangan para atlet dari berbagai cabang olahraga, yang menunjukkan semangat juang dan kerja sama tim yang tinggi. Namun, kesuksesan KPN Sports Festival tidak hanya diukur dari prestasi olahraga semata. Lebih dari itu, acara ini juga menjadi momentum bagi karyawan untuk menunjukkan kepedulian sosial.

Unit Bisnis Semen, yang berhasil meraih juara umum, langsung menjawab semangat gotong royong dengan menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana semangat olahraga dapat dipadukan dengan kepedulian sosial.

Tindakan ini selaras dengan nilai Integrity for All Action dalam SIGAP (Synergized Team, Integrity for All Action, Growth for Co-Prosperity, Adaptive to Change, Passion for Excellence), di mana setiap tindakan harus didasari oleh integritas dan kepedulian terhadap sesama.

KPN Sports Festival mengajarkan kita bahwa kemenangan bukanlah segalanya. Semangat juang, kerja sama tim, dan sportivitas adalah nilai-nilai yang jauh lebih penting. Acara ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang positif dan inspiratif bagi seluruh karyawan.

KPN: Fokus pada Kesejahteraan Karyawan

