Kisah Haru An Se-young, Bocah Ajaib Korsel Comeback Main Bulu Tangkis di Kejuaraan Nasional Usai 2 Bulan Vakum

An Se-young baru kembali ke lapangan bulu tangkis usai sempat vakum dua bulan (Foto: PBSI)

KISAH haru An Se-young yang baru comeback main bulu tangkis di Kejuaraan Nasional menarik untuk diulas. Sebab, ia sempat vakum selama dua bulan!

Hal itu terjadi usai An merebut medali emas di Olimpiade Paris 2024 dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor tunggal putri. Ia kemudian menyindir habis perilaku petinggi BKA (PBSI-nya Korea Selatan).

An kecewa dengan sikap BKA dalam penanganan cedera. Gara-gara kejujurannya itu, pebulu tangkis berusia 22 tahun tersebut harus vakum dari dunia bulu tangkis sejak Agustus 2024.

Perempuan asal Gwangju itu lalu diselidiki bersama dengan BKA oleh Kemenpora Korea Selatan. Kasus itu kabarnya telah selesai dan An sudah bisa kembali ke lapangan bulu tangkis untuk BWF World Tour 2024.

Terbaru, pemain kelahiran 5 Februari 2002 itu muncul pada kejuaraan nasional. An bermain melawan Sim Yu-jin yang notabene kompatriotnya di tim bulu tangkis Korea Selatan dengan skor akhir 21-14 dan 21-9 pada tengah pekan ini.

Hasil manis itu mengiringi kembalinya An ke dunia bulu tangkis. Saat ditanya oleh wartawan, ia hanya bisa menangis dan mengucapkan terima kasih.