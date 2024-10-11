Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru An Se-young, Bocah Ajaib Korsel Comeback Main Bulu Tangkis di Kejuaraan Nasional Usai 2 Bulan Vakum

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |12:42 WIB
Kisah Haru An Se-young, Bocah Ajaib Korsel <i>Comeback</i> Main Bulu Tangkis di Kejuaraan Nasional Usai 2 Bulan Vakum
An Se-young baru kembali ke lapangan bulu tangkis usai sempat vakum dua bulan (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH haru An Se-young yang baru comeback main bulu tangkis di Kejuaraan Nasional menarik untuk diulas. Sebab, ia sempat vakum selama dua bulan!

Hal itu terjadi usai An merebut medali emas di Olimpiade Paris 2024 dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor tunggal putri. Ia kemudian menyindir habis perilaku petinggi BKA (PBSI-nya Korea Selatan).

An Se-young beraksi di Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

An kecewa dengan sikap BKA dalam penanganan cedera. Gara-gara kejujurannya itu, pebulu tangkis berusia 22 tahun tersebut harus vakum dari dunia bulu tangkis sejak Agustus 2024.

Perempuan asal Gwangju itu lalu diselidiki bersama dengan BKA oleh Kemenpora Korea Selatan. Kasus itu kabarnya telah selesai dan An sudah bisa kembali ke lapangan bulu tangkis untuk BWF World Tour 2024.

Terbaru, pemain kelahiran 5 Februari 2002 itu muncul pada kejuaraan nasional. An bermain melawan Sim Yu-jin yang notabene kompatriotnya di tim bulu tangkis Korea Selatan dengan skor akhir 21-14 dan 21-9 pada tengah pekan ini.

Hasil manis itu mengiringi kembalinya An ke dunia bulu tangkis. Saat ditanya oleh wartawan, ia hanya bisa menangis dan mengucapkan terima kasih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement