Hasil Arctic Open 2024: Tak Sampai 30 Menit Hadapi Wakil Estonia, Leo Rolly/Bagas Maulana Lolos 32 Besar

VANTAA - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sukses melaju ke babak 32 besar Arctic Open 2024 usai mengalahkan wakil Estonia, Kristjan Kaljurand/Raul Kasner di babak kualifikasi, Selasa (8/10/2024) siang WIB. Menariknya Leo/Bagas hanya membutuhkan waktu tak sampai 30 menit untuk mengalahkan pasangan Estonia tersebut

Tepatnya pasangan ganda putra baru Indonesia itu menang dalam waktu 24 menit saja dan dengan skor 21-6 dan 21-12. Berkat kemenangan itulah Leo/Bagas berhak melaju ke 32 besar dan akan melawna wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Vantaan Energia Areena, Leo/Bagas langsung memainkan permainan agresifnya. Mereka mencuri poin cukup mudah dari Kaljurand/Kasner sehingga unggul telak 8-1.

Leo/Bagas yang mendominasi permainan pun mampu unggul 11-2 di interval gim pertama. Selepas interval, pasangan ranking 57 dunia itu terus membuat Kaljurand/Kasner kerepotan.

Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu memperlebar jarak sangat meyakinkan dengan skor 17-5. Pada akhirnya, Leo/Bagas pun mengunci gim pertama dengan kemenangan telak 21-6 atas Kaljurand/Kasner.

Di gim kedua, Kaljurand/Kasner tampak menemukan irama permainannya. Kali ini, mereka mampu memberikan perlawanan yang cukup berarti kepada Leo/Bagas.