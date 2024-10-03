Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

La Liga, UCL, F1, Streaming Semua Pertandingan beIN Sports Hanya Rp36 Ribu di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |14:08 WIB
La Liga, UCL, F1, Streaming Semua Pertandingan beIN Sports Hanya Rp36 Ribu di Vision+
Langganan Vision+ sekarang untuk nikmati berbagai ajang olahraga terbaik dunia. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Bulan ini, pecinta olahraga disuguhkan aksi spektakuler dari berbagai ajang bergengsi lewat beIN Sports di Vision+ yang dapat kamu saksikan dengan klik di sini. Hanya dengan harga Rp36.000,-, kamu bisa menikmati pertandingan seru dari berbagai olahraga dunia.

Nikmati seri MotoGP, La Liga, UEFA Europa League, hingga UEFA Champions League secara langsung di beIN Sports Channel. Dari kecepatan pembalap MotoGP, hingga taktik cerdas tim-tim elite Eropa, semua tersedia hanya di Vision+.

Jangan lewatkan momen-momen penting seperti aksi gemilang Mbappe, kehebatan trio lini depan Barcelona, hingga perjuangan Antonio Sivera dan Garnacho membawa tim mereka ke puncak klasemen.

Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendukung tim favoritmu dan merasakan atmosfer pertandingan yang memukau. Promo terbatas ini memberikan kamu akses tak terbatas untuk menikmati setiap laga, dengan visual dan kualitas tayangan terbaik.

Langganan Vision+ sekarang

