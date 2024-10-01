Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ryoga Dwikiwardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Berkarier di Amerika Serikat Rasakan Sensasi Berbeda Jalani Turnamen di Negeri Paman Sam

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |21:00 WIB
Kisah Ryoga Dwikiwardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Berkarier di Amerika Serikat Rasakan Sensasi Berbeda Jalani Turnamen di Negeri Paman Sam
Tunggal putra asal Indonesia, Ryoga Dwikiwardana (Foto: ist)
A
A
A

PEBULU Tangkis asal Indonesia, Ryoga Dwikiwardana Salim Putra, tengah menjalani kariernya di Amerika Serikat. Sejumlah turnamen di Negeri Paman Sam itu pun sudah dilakoni.

Ia pun menceritakan sensasi menjajal dua turnamen bergengsi di Negeri Paman Sam itu. Yoga -julukan Ryoga- yang berusia 21 tahun itu memang telah melebarkan sayapnya untuk berkarier di Amerika Serikat.

Pada usia muda, pemain jebolan PB Djarum itu membuat keputusan besar dengan banting setir ke Negeri Paman Sam. Meski memiliki target besar untuk bisa membela Amerika Serikat di masa mendatang, Yoga memulai kariernya secara bertahap.

Salah satunya mengikuti sejumlah turnamen nasional di Amerika Serikat yang tentunya memiliki level tinggi. Dua turnamen bulu tangkis bergengsi milik Amerika Serikat pun sudah ia ikuti.

Kedua turnamen tersebut adalah New Jersey Open dan Boston Open 2024. New Jersey Open digelar pada 13-15 September 2024, sedangkan Boston Open pada 20-22 September 2024. Pada kedua turnamen tersebut, Yoga memang belum bisa membuahkan hasil maksimal. Pada nomor tunggal putra, ia terhenti di 16 besar di dua ajang tersebut.

Sedangkan di ganda putra bersama Handoko Yusuf Wijayanto, ia kandas di 16 besar New Jersey Open dan 8 besar di Boston Open 2024. Meski secara hasil kurang memuaskan, tetapi Yoga bisa merasakan sensasi menjalani turnamen bergengsi di Amerika Serikat.

Pengalaman besar pun dirasakan pemain kelahiran 10 September 2003 itu yang berbeda antara Indonesia dan Negeri Paman Sam. Yoga juga menceritakan pengalaman bermain di turnamen Amerika Serikat yang bergengsi ternyata tidak mudah. Pasalnya lawan-lawannya pun juga banyak dari luar negeri yang memang tengah meniti karier di Amerika Serikat.

Halaman:
1 2
