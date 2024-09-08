Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Hanya Sekadar Balapan, Ini Misi Rahasia Honda Gelar HDC 2024 Seri Pekanbaru

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:31 WIB
Tak Hanya Sekadar Balapan, Ini Misi Rahasia Honda Gelar HDC 2024 Seri Pekanbaru
Ajang balap motor Honda Dream Cup 2024 seri Pekanbaru. (Foto: Rivan Nasri/Okezone)
A
A
A

PEKANBARU – Ajang balap Honda Dream Cup (HDC) 2024 seri Pekanbaru ternyata memiliki misi rahasia yang tak banyak diketahui oleh banyak pihak. Misi rahasia yang dimaksud adalah perlombaan balap motor tersebut tak hanya sekadar untuk menjadi wadah untuk para pembalap muda Indonesia saja, tapi juga untuk orang-orang yang ingin beraktivitas di dunia balap.

Tak ada dipungkiri, dalam dunia balap seorang pembalap tak bisa bekerja sendirian. Pasti ada kru yang membantu sang rider untuk memiliki motor dengan settingan terbaik.

Kru-kru tersebut jelas memiliki tugasnya masing-masing dan salah satunya adalah teknisi motor. Mereka kerap memegang peranan penting terkait cepat atau tidaknya sang pembalap saat berada di lintasan.

Karena itulah setiap tim balap membutuhkan teknisi-teknisi hebat dan sisi tersebut acap kali dilupakan oleh banyak pihak. Honda pun mengetahui hal tersebut dan sengaja menghadirkan ajang balap seperti HDC karena ingin memberikan wadah untuk para teknisi motor.

Team Motorsport AHM, Sugeng Budiarto (Rivan/Okezone)

Menurut pemaparan Team Motorsport AHM, Sugeng Budiarto, itulah misi rahasia Honda di balik perlombaan motor HDC 2024, termasuk di seri Pekanbaru. Untuk tahun ini, Pekanbaru adalah seri kedua dari total empat kota.

“Kami melihat perlu memberikan fasilitas dan ruang yang bisa menjadi sarana untuk mengejar mimpi teman-reman yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya. Ruang yang ingin kami sampaikan tidak hanya sekadar buat teman-teman yang ingin balapan,” kata Sugeng di sela-sela sesi balapan HDC 2024, Minggu (8/9/2024).

Halaman:
1 2
