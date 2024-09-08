Diikuti 130 Pembalap, Honda Dream Cup 2024 Seri Pekanbaru Resmi Dimulai!

PEKANBARU – Ajang balap motor Honda Dream Cup (HDC) 2024 seri kedua yang digelar di Pekanbaru resmi dimulai, pada Minggu (8/9/2024) pagi WIB. HDC 2024 kali ini merupakan pesta balap dengan kelas yang lengkap dengan diikuti lebih dari 130 pembalap.

Haryanto Budhiman selaku Promotion section Head yang merupakan ketua panitia dari Event HDC 2024 ini mengaku cukup kaget dengan peserta yang membludak. Total peserta starter 261 yang diikuti oleh 130-an pembalap dan yang terbanyak di kelas matic dan ini juga merupakan pencapaian peserta terbanyak selama melakukan event HDC ini.

Perlu diketahui, Honda Dream Cup merupakan salah satu event balap motot yang paling bergengsi se-Indonesia. HDC ini merupakan wadah bagi pembalap-pembalap muda untuk menampilkan kemampuan balap di Tanah Air.

Tahun 2024 ini, HDC hadir di 4 kota di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, Pekanbaru, Kalimantan, dan Jawa. Hari ini, seri kedua yang digelar di Pekanbaru pun telah resmi dimulai.

Event yang dinantikan oleh para pencinta balap digelar di Pekanbaru pada tanggal 7-8 September 2024 di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai. HDC 2024 Pekanbaru membuka 13 kelas utama.

Ke-13 kelas itu adalah Sonic/GTR 150cc TU Open (HDC 1), Sonic/GTR150 STD U-16 Rookie (HDC 2), Sonic/ GTR150 Beginner U-12 (HDC 3), Sport 150cc STD Open (HDC 4), CRF 150L 150cc STD Open (HDC 5), CRF 180cc TU Open (HDC 6), Matic TU s/d 131cc Open (HDC 7), Matic STD s/d 130cc Open (HDC 8), Matic STD s/d 130 cc Pemula Open (HDC 9), Matic STD s/d 130cc Pemula Riau (HDC 10), Matic STD s/d 110cc Pemula Riau (HDC 11), Matic STD s/d 110cc Pemula Open (HDC 12), dan CBR150R STD AHM (HDC 13).