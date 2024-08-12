Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia Peraih Medali di Olimpiade yang Berulang Tahun Tanggal 11 Agustus, Nomor 1 Rebut Perunggu di Paris 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:46 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia Peraih Medali di Olimpiade yang Berulang Tahun Tanggal 11 Agustus, Nomor 1 Rebut Perunggu di Paris 2024
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

ADA 3 pebulutangkis Indonesia peraih medali di Olimpiade berulang tahun pada tanggal 11 Agustus menarik untuk diketahui. Dengan kata lain, mereka berulang tahun bersamaan dengan penutupan ajang Olimpiade Paris 2024.

Seperti diketahui, Olimpiade Paris 2024 dengan resmi usai pada Minggu (11/8/2024) setelah digelar closing ceremony yang sangat meriah.

Mengusung tema Hollywood, upacara penutupan pesta olahraga terbesar 4 tahunan itu dihiasi oleh bintang-bintang dunia seperti Billie Eilish, Snoop Dogg, H.E.R, dan Red Hot Chili Peppers. Selain itu, ada pula penampilan Tom Cruise yang melompat dari atap stadion.

Di ajang Olimpiade Paris 2024 sendiri, kontingen Indonesia sukses meraih dua medali emas yang diraih di cabang olahraga panjat tebing yang dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo dan angkat besi kelas 73 kg yang diraih oleh Rizki Juniansyah.

Medali Olimpiade Paris 2024

Selain itu, tim merah putih juga meraih satu tambahan medali perunggu dari cabang olahraga bulutangkis sektor tunggal putri yang diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung.

Selain menjadi hari penutupan ajang olahraga terbesar di dunia, tanggal 11 Agustus 2024 kemarin rupanya bertepatan dengan hari ulang tahun sejumlah atlet bulutangkis tanah air yang pernah menyumbangkan medali Olimpiade.

Halaman:
1 2 3
