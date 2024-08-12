Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terpilih Jadi Ketum Periode 2024-2028, Fadil Imran Tegaskan PBSI Siap Terima Kritikan dan Evaluasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |03:01 WIB
Terpilih Jadi Ketum Periode 2024-2028, Fadil Imran Tegaskan PBSI Siap Terima Kritikan dan Evaluasi
Ketum PBSI, Muhammad Fadil Imran bersama Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: PBSI)
A
A
A

SURABAYA PBSI saat ini memiliki Ketua Umum (Ketum) baru untuk periode 2024-2028, yakni Muhammad Fadil Imran. Ia siap mengemban tugas sebagai ketum baru dan menegaskan PBSI di bawahnya siap juga menerima kritikan dan evaluas dari para pencinta bulu tangkis Tanah Air.

Seperti diketahui, PBSI kerap menuai kontroversi dalam beberapa waktu terakhir di bawa kepemimpinan Agung Firman Sampurna. Prestasi yang kian menurun di beberapa event besar seperti Olimpiade 2024 membuat para badminton lovers geram.

Sejumlah kritik keras yang mengincar ketidakbecusan kepengurusan PBSI pun sering dilontarkan oleh masyarakat lewat media sosial. Namun, mereka seakan merasa tak pernah didengarkan.

Kini, Fadil Imran yang baru terpilih menjadi Ketua Umum PP PBSI periode 2024-2028 menegaskan bahwa pihaknya bakal sangat terbuka untuk kritik dan evaluasi yang diberikan masyakarat. Kata dia, hal itu merupakan vitamin yang akan dimakan setiap hari oleh PBSI dengan senang hati.

Ketum PBSI, Muhammad Fadil Imran

"Kritik dan evaluasi adalah vitamin yang akan disantap setiap hari dengan penuh kesadaran dan kegembiraan oleh seluruh teman-teman Pengurus Pusat PBSI ke depan," kata Fadil dilansir dari rilis PBSI, Senin (12/8/2024).

Sebagai informasi, Fadil secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum PP PBSI yang baru pada Sabtu (10/8/2024) dalam Musyawarah Nasional (Munas) PBSI yang berlangsung pada 9-11 Agustus di Hotel Empire Palace, Surabaya. Dia terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal yang maju.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184233/winny_oktavina_kandow-19qX_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement