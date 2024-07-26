2 Pebulutangkis Super Cantik Dunia yang Idolakan Taufik Hidayat, Nomor 1 Aya Ohori!

DUA pebulutangkis super cantik dunia yang idolakan Taufik Hidayat menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori. Hal itu tak lepas dari bagaimana karisma dan juga prestasi tunggal putra legendaris Indonesia itu.

Seperti diketahui, semasa aktif menjadi seorang pebulutangkis, Taufik Hidayat memiliki kharisma yang membuat banyak kaum hawa terpana. Permainan garangnya di atas lapangan disertai dengan pukulan backhand smash yang sangat keras membuat dirinya begitu mempesona.

Dari segi prestasi, tunggal putra kelahiran Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 1981 ini juga sangat luar biasa. Tercatat, Taufik pernah meraih gelar juara dunia BWF dan Olimpiade Athena 2004. Ia juga pernah meraih gelar Asian Games pada dua edisi, yakni 2022 dan 2006.

Dan prestasi lain yang tak kalah luar biasa dari seorang Taufik Hidayat adalah catatannya di Indonesia Open. Tercatat, mantan peringkat 1 ranking BWF pada tahun 2000 an ini telah memenangkan 6 gelaran Indonesia Open yang belum terpecahkan hingga saat ini.

Karena permainan dan prestasinya ini, maka hal yang wajar jika Taufik Hidayat menjadi idola bagi banyak pebulutangkis dari generasi setelahnya termasuk oleh para pebulutangkis putri.

Berikut adalah 2 pebulutangkis super cantik dunia diketahui sangat mengidolakan sosok Taufik Hidayat.

Pebulutangkis tunggal putri asal India, Saina Nehwal diketahui sangat mengidolakan sosok Taufik Hidayat. Peraih medali perunggu di Olimpiade London 2012 ini mengaku jika alasannya mengidolakan tunggal putra legendaris Indonesia tanah air itu karena kehebatannya yang sukses meraih 6 gelar Indonesia Open.

"Tak mudah untuk meraih enam kali juara di Indonesia Open. Tapi, Taufik bisa. Ia adalah seorang pebulutangkis besar. Pemain yang terbaik yang pernah ada. Saya mau menjadi seperti ia, meski itu tak mudah," kata Saina Nehwal dikutip dari laman Djarum Badminton, Jumat (26/07/2024).

Selain itu, Nehwal juga menyukai Taufik karena parasnya yang sangat tampan. Meski begitu, alasan utamanya tetap karena Taufik Hidayat adalah seorang pebulutangkis yang hebat.

"Ya, ia tampan. Saya menyukainya, tapi hanya sebatas ia adalah seorang pemain bulutangkis saja," katanya.