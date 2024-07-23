Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 Jadi Ajang Uji Coba Atlet yang Lolos ke PON XXI Aceh-Sumut

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |14:10 WIB
Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 Jadi Ajang Uji Coba Atlet yang Lolos ke PON XXI Aceh-Sumut
Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 telah dibuka di Harsa Billiards Arena, Tangerang Selatan (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 telah dimulai pada Selasa (23/7/2024). Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) mendukung penuh turnamen ini karena menjadi ajang uji coba bagi para atlet yang lolos ke PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Ajang Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 bakal digelar pada 23-27 Juli. Turnamen ini digelar oleh pihak venue pertandingan yakni Harsa Billiards Arena di Serua, Tangerang Selatan. Sebanyak 128 pemain berpartisipasi dalam turnamen ini. Selama babak penyisihan, sebanyak 32 pemain setiap harinya memperebutkan delapan tiket untuk lolos ke babak 32 besar.

Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 digelar di Harsa Billiard Arena, Tangerang Selatan (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

POBSI pun memberikan dukungan penuh turnamen ini karena berkolaborasi langsung dengan Harsa, sebagai penyelenggara. Edward Lumbantoruan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PB POBSI dan Manager Pertandingan turnamen tersebut, menilai ini menjadi ajang yang wajib dimanfaatkan para atlet yang lolos ke PON sebagai uji coba.

"Aileex Harsa Open Tournament ini adalah salah satu turnamen yang dilaksanakan oleh venue bekerjasama dengan POBSI di mana bisa dimanfaatkan oleh seluruh atlet nasional, khususnya mereka yang lolos ke PON, sebagai ajang uji coba bagi mereka sebelum tampil di PON," kata Edward kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di lokasi pertandingan, Selasa (23/7/2024).

"Hari ini ada 10 pemain nasional yang mendaftar, begitu juga dengan besok. Seperti yang tadi saya jelaskan, hampir seluruh pemain yang lolos ke PON menjadikan ajang ini sebagai uji coba," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement