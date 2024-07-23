Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 Jadi Ajang Uji Coba Atlet yang Lolos ke PON XXI Aceh-Sumut

TANGERANG SELATAN - Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 telah dimulai pada Selasa (23/7/2024). Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) mendukung penuh turnamen ini karena menjadi ajang uji coba bagi para atlet yang lolos ke PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Ajang Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 bakal digelar pada 23-27 Juli. Turnamen ini digelar oleh pihak venue pertandingan yakni Harsa Billiards Arena di Serua, Tangerang Selatan. Sebanyak 128 pemain berpartisipasi dalam turnamen ini. Selama babak penyisihan, sebanyak 32 pemain setiap harinya memperebutkan delapan tiket untuk lolos ke babak 32 besar.

POBSI pun memberikan dukungan penuh turnamen ini karena berkolaborasi langsung dengan Harsa, sebagai penyelenggara. Edward Lumbantoruan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PB POBSI dan Manager Pertandingan turnamen tersebut, menilai ini menjadi ajang yang wajib dimanfaatkan para atlet yang lolos ke PON sebagai uji coba.

"Aileex Harsa Open Tournament ini adalah salah satu turnamen yang dilaksanakan oleh venue bekerjasama dengan POBSI di mana bisa dimanfaatkan oleh seluruh atlet nasional, khususnya mereka yang lolos ke PON, sebagai ajang uji coba bagi mereka sebelum tampil di PON," kata Edward kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di lokasi pertandingan, Selasa (23/7/2024).

"Hari ini ada 10 pemain nasional yang mendaftar, begitu juga dengan besok. Seperti yang tadi saya jelaskan, hampir seluruh pemain yang lolos ke PON menjadikan ajang ini sebagai uji coba," tambahnya.