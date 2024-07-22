Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

BAIC Indonesia Jadi Sponsor Dewa United untuk 1 Tahun ke Depan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |16:58 WIB
BAIC Indonesia Jadi Sponsor Dewa United untuk 1 Tahun ke Depan
BAIC Indonesia jalin kerja sama sponsor dengan Dewa United untuk satu tahun ke depan (Foto: Dewa United)
A
A
A

TANGERANG - BAIC Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan Dewa United untuk satu tahun ke depan. Pengumuman kerja sama itu dilakukan di sela-sela gelaran GIIAS 2024 (Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Dewa United diketahui terjun di tiga cabang olahraga di Indonesia yakni sepakbola, eSports, dan bola basket. Pabrikan asal China itu melihat perkembangan klub berjuluk The Tangsel Warriors tersebut sebagai kesempatan untuk berkontribusi di Inodnesia.

 Dewa United FC

Peresmian kerja sama itu dilakukan bersama dengan Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia, Dhani Yahya, bersama Direktur Dewa United & Presiden Klub Dewa United Football Club, Ardian Satya Negara. Turut hadir pemain dari masing-masing cabor dalam seremoni tersebut.

“Kami sangat bangga dengan prestasi anak bangsa yang telah dicapai oleh Dewa United selama ini. Semangat dan kerja keras yang mereka curahkan mencerminkan gairah yang sama yang BAIC ingin berikan untuk Indonesia!" ujar Dhani Yahya.

Sejak resmi berdiri pada 2021, tiga cabang olahraga yang diikuti Dewa United mampu mencetak prestasi membanggakan. Dari cabang sepakbola misalnya, Dewa United Football Club (DUFC) mampu promosi ke Liga 1 2022-2023 setelah baru setahun mentas di Liga 2 (2021-2022).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179255/wakil_indonesia_di_cabor_taekwondo-xXLP_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement