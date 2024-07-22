BAIC Indonesia Jadi Sponsor Dewa United untuk 1 Tahun ke Depan

BAIC Indonesia jalin kerja sama sponsor dengan Dewa United untuk satu tahun ke depan (Foto: Dewa United)

TANGERANG - BAIC Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan Dewa United untuk satu tahun ke depan. Pengumuman kerja sama itu dilakukan di sela-sela gelaran GIIAS 2024 (Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Dewa United diketahui terjun di tiga cabang olahraga di Indonesia yakni sepakbola, eSports, dan bola basket. Pabrikan asal China itu melihat perkembangan klub berjuluk The Tangsel Warriors tersebut sebagai kesempatan untuk berkontribusi di Inodnesia.

Peresmian kerja sama itu dilakukan bersama dengan Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia, Dhani Yahya, bersama Direktur Dewa United & Presiden Klub Dewa United Football Club, Ardian Satya Negara. Turut hadir pemain dari masing-masing cabor dalam seremoni tersebut.

“Kami sangat bangga dengan prestasi anak bangsa yang telah dicapai oleh Dewa United selama ini. Semangat dan kerja keras yang mereka curahkan mencerminkan gairah yang sama yang BAIC ingin berikan untuk Indonesia!" ujar Dhani Yahya.

Sejak resmi berdiri pada 2021, tiga cabang olahraga yang diikuti Dewa United mampu mencetak prestasi membanggakan. Dari cabang sepakbola misalnya, Dewa United Football Club (DUFC) mampu promosi ke Liga 1 2022-2023 setelah baru setahun mentas di Liga 2 (2021-2022).