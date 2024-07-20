Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PUBG MOBILE Gandeng Produsen Mobil Ternama di Italia, Begini Keseruannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |11:26 WIB
PUBG MOBILE kolaborasi dengan Lamborghini. (Foto: PUBG MOBILE)
A
A
A

PUBG MOBILE, salah satu game mobile paling populer di dunia, dengan bangga mengumumkan kemitraan baru dengan Automobili Lamborghini, produsen mobil olahraga ikonik Italia yang terkenal dengan kendaraan mewah dan performanya.

Mulai hari ini hingga 9 September 2024, pemain PUBG MOBILE memiliki kesempatan untuk menghadirkan kembali empat model Lamborghini ikonik: Aventador SVJ, Estoque, Urus, dan Centenario, bersamaan dengan pengenalan model khusus, Lamborghini INVENCIBLE.

PUBG MOBILE kolaborasi dengan Lamborghini. (Foto: PUBG MOBILE)

Tersedia dalam dua warna yang menakjubkan, Rosso Efesto dan Nebula Drift, model edisi terbatas ini siap menawarkan pengalaman mengemudi yang tak tertandingi, memungkinkan pemain menguasai medan perang dengan piawai.

Dalam kolaborasi ini, pemain akan menemukan beragam kendaraan Automobili Lamborghini siap melaju ke medan perang, masing-masing dengan berbagai warna yang mencolok. Mulai dari Lamborghini Aventador SVJ ikonik yang tersedia dalam Verde Alceo atau Biru, hingga edisi Galassia dan Carbon Fiber yang ramping dari Lamborghini Centenario. Lamborghini

Estoque hadir dalam warna Metal Grey atau Oro, sementara Lamborghini URUS yang serbaguna menawarkan pilihan antara Giallo Inti atau Perla finish.

Baik model Lamborghini Automobili yang hadir kembali maupun yang baru hadir, akan tersedia sebagai berbagai kendaraan dalam game. Pemain dapat memilih model favorit mereka untuk meningkatkan pengalaman dalam game, dengan setiap kendaraan mencerminkan prestise dan kekuatan Lamborghini yang khas.

