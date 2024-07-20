Pebiliar Lampung Unjuk Gigi di Seri Ketiga POBSI Pool Circuit 2024

6 pebiliar tuan rumah lolos ke 16 besar seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024. (Foto: Ira Widyanti/MPI)

SEBANYAK enam pebiliar asal Lampung berhasil unjuk gigi di seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 yang dilangsungkan di Bandar Lampung. Tercatat enam pebiliar ini berhasil lolos ke babak 16 besar.

Fakta ini menunjukan pebiliar asal Lampung sanggup bersaing dengan pebiliar nasional lainnya. Bukan tak mungkin di akhir turnamen, pebiliar tuan rumah bakal keluar sebagai juara.

(Suasana seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung. (Foto: Ira Widyanti/MPI)

"Para pebiliar Lampung akan bersaing ketat dengan pemain top nasional," ujar Binpres Bidang Teknis dan Kepelatihan PB Pobsi Edy Hartono, Jumat (19/7/2024).

Edy mengatakan, para pemain yang sudah masuk babak di 16 besar ini dianggap sudah memiliki kemampuan yang merata. Para pebiliar itu bertanding mencari 9 game kemenangan.

Tercatat sebanyak 29 atlet Biliar dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti turnamen seri ketiga Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Pool Circuit 2024 di Bandarlampung yang dimulai pada Rabu (17/7/2024).